  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7-Eleven優惠｜7-11便利店一連3日全單8折　雪糕/米/零食/啤酒低至$4

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

7-11便利店一連3日全單8折！

【7-11優惠/便利店優惠/快閃優惠/大折日】7-Eleven「大折日」再次登場！明日（6月5日）起一連三日，於指定分店購物滿$100即可享8折優惠，涵蓋雪糕、零食、啤酒及日用品等。即睇詳情！

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

7仔優惠｜購物滿$100全單8折

今次快閃優惠只限三天，6月5日早上7時起至6月7日，在指定7-Eleven分店購物滿$100，即享全單8折優惠！多款雪糕和啤酒，包括人氣MOVENPICK雪糕/雪葩（100毫升）、雀巢甜筒、三得利烏龍茶、各款道地茶飲和清熱酷等，均可享有折扣。另外買維記鮮牛奶/CP明治頂級鮮牛奶946毫升2盒，即送每日鮮語100%鮮牛奶250毫升1支，值得入手！

今次8折優惠可與「6天限定」雪糕優惠同時使用，優惠折上折！用恒生enJoy卡付款可賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品可獲yuu印花，或以yuu積分兌換7-Eleven電子現金券，即兌即用！

7仔優惠｜精選推介-夏日消暑雪糕/飲品/啤酒

點擊圖片放大
+6
+5

7仔優惠｜精選推介-油/米/零食/家品

點擊圖片放大
+6
+5

7-Eleven「大折日」全單8折優惠

優惠時間：6月5日上午7時起至6月7日
適用門市：指定7-Eleven分店
註：優惠不可與其他折扣優惠及優惠券（包括但不限於yuu會員折扣優惠）同時使用

7-Eleven 6月5日起一連三日推出快閃優惠，於指定7-11便利店購物滿$100即可享8折優惠。

資料來源：7-Eleven Hong Kong

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址
13:48 2025/06/03
清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址
放題優惠｜日式放題加$1多一位優惠　人均$170歎鮑魚/鵝肝/海膽赤蝦
今日 12:31
放題優惠｜日式放題加$1多一位優惠　人均$170歎鮑魚/鵝肝/海膽赤蝦
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
今日 16:28
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票
今日 17:00
著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票

你可能感興趣

清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址
13:48 2025/06/03
清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址
放題優惠｜日式放題加$1多一位優惠　人均$170歎鮑魚/鵝肝/海膽赤蝦
今日 12:31
放題優惠｜日式放題加$1多一位優惠　人均$170歎鮑魚/鵝肝/海膽赤蝦
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
今日 16:28
親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票
著數優惠 7－Eleven 便利店 家品 啤酒 雪糕 零食

最高瀏覽

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症