7-Eleven優惠｜7-11便利店一連3日全單8折　雪糕/米/零食/啤酒低至$4

【7-11優惠/便利店優惠/快閃優惠/大折日】7-Eleven「大折日」再次登場！明日（6月5日）起一連三日，於指定分店購物滿$100即可享8折優惠，涵蓋雪糕、零食、啤酒及日用品等。即睇詳情！

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7仔優惠｜購物滿$100全單8折

今次快閃優惠只限三天，6月5日早上7時起至6月7日，在指定7-Eleven分店購物滿$100，即享全單8折優惠！多款雪糕和啤酒，包括人氣MOVENPICK雪糕/雪葩（100毫升）、雀巢甜筒、三得利烏龍茶、各款道地茶飲和清熱酷等，均可享有折扣。另外買維記鮮牛奶/CP明治頂級鮮牛奶946毫升2盒，即送每日鮮語100%鮮牛奶250毫升1支，值得入手！

今次8折優惠可與「6天限定」雪糕優惠同時使用，優惠折上折！用恒生enJoy卡付款可賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品可獲yuu印花，或以yuu積分兌換7-Eleven電子現金券，即兌即用！

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7-Eleven「大折日」全單8折優惠

優惠時間：6月5日上午7時起至6月7日

適用門市：指定7-Eleven分店

註：優惠不可與其他折扣優惠及優惠券（包括但不限於yuu會員折扣優惠）同時使用

▲ 7-Eleven 6月5日起一連三日推出快閃優惠，於指定7-11便利店購物滿$100即可享8折優惠。

資料來源：7-Eleven Hong Kong

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