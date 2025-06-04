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心臟健康丨「泰國通」胡慧冲疑心臟出事入院　自爆原來早有先兆

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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「泰國通」胡慧冲疑心臟出事入院，自爆原來早有先兆。

【泰國通／胡慧冲／心血管病／通波仔】多次主持泰國旅遊節目，兼長年旅居當地的「泰國通」胡慧冲近日於IG自爆因為1預兆，發現心臟疑有問題，需要入院做心電圖檢查。事實上，他2023年已因血管阻塞問題，需於泰國私人醫院進行「通波仔」手術，他當時更公開埋單價錢。

胡慧冲近日於IG透露，因為有人提醒，令他驚覺身體出問題原來早有預兆:

之前訪問了泰國女神相，佢私人醒我一句，叫我小心我嘅心。

胡慧冲之後便記在心中，於是便在空檔時期專登入泰國醫院檢查，並分享醫院檢查照片，慶幸結果只是一些小問題，病情並不嚴重:

好彩只係個心大咗少少心跳心電圖各方面都冇乜大問題，血壓亦都唔係一個大問題。

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他又補充指早前回流返港時，亦曾作檢查，那時情況反而比較嚴重：

唔知點解喺香港check問題就好大，可能香港朋友熱情又或者嗰陣時我有心事，所以就搞到我鬼咁高，而家正常了。

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心臟健康丨胡慧沖泰國私家醫院「通波仔」　公開病房環境附私人浴室埋單價錢揭盅

胡慧沖2023年曾於泰國私人醫院進行「通波仔」手術，並於社交平台上載影片及分享當地私家醫院的服務感想及埋單收費。片中已經可以落床的他，先為大家room tour介紹病房環境，內附一個私人浴室。胡慧沖指，病房格局其實與酒店十分相近，而醫院的姑娘亦十分和藹可親，醫生在整個住院過程都十分細心及負責。在片尾時，他更揭露是次通一條血管的「通波仔」埋單費用，遠較他想像中便宜，總計約246,565泰銖，即約55,371港元。

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同場加映｜6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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    心臟健康｜心臟病有面相睇

    除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

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