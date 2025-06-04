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著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

可口可樂®特別為新世代帶來前所未有的體驗，推出超過 300 款印有人名及潮語的限定包裝；更首度推出可口可樂®分享快樂自訂罐，讓粉絲有機會自製專屬可口可樂®分享快樂罐。

萬眾期待的「分享可口可樂® 分享快樂」活動再度登場！今年，可口可樂®特別為新世代帶來前所未有的體驗，推出超過300款印有人名及潮語的限定包裝；更首度推出可口可樂®分享快樂自訂罐，讓粉絲有機會自製專屬可口可樂®分享快樂罐。今個夏天，可口可樂®邀請大家與「老Best」一邊暢飲可口可樂®，一邊分享快樂，創造能夠珍藏一生的美好回憶！

最新影片推介︰

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

可口可樂︱全新 Gen Z 潮語登場：身邊總有個「院友」、「大 yo 狗」、「冷氣軍師」

可口可樂®「Share a Coke」活動推出印上各種獨特字句的包裝，除了一直大受歡迎的人名罐，更特別加入 Gen Z 潮流用語，一共推出超過 300 款不同限定包裝。每個好友 Group 總有一位氣氛小組「Fun 君」、「5**」、「大癲」學霸同學、或者機不離手的「脆友」；而圍爐定必出現的「明」、「欣」及「Jane」，都可以在可口可樂®分享快樂特別版找到他們的蹤影！

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快樂特別版將於即日起至10月陸續推出，於各大超級市場、便利店、網購平台及太古可口可樂 eShop 有售，涵蓋可口可樂®、無糖可口可樂®、加系可口可樂®等罐裝、高罐裝及迷你罐裝、500 毫升及 888 毫升樽裝，以及各款多罐裝的可口可樂®。

可口可樂︱自選字詞專屬可口可樂®罐

找不到你和 Friend 子的名？不緊要！香港將會首度推出「可口可樂®分享快樂自訂罐」，讓你自選字眼創造專屬可口可樂®罐，最快 30 分鐘即可取得製成品！由2025年6月至8月期間，「可口可樂®分享快樂自訂罐」將在各大活動及太古可口可樂 eShop 提供，只要完成指定任務或購物滿指定金額，即可揀選心儀字詞，創作專屬可口可樂®罐！

可口可樂®分享快樂自訂罐換領詳情

日期地點換取方法
2025年6月20至22日、6月 27至29日尖沙咀柯士甸道 7-Eleven「分享可口可樂® 分享快樂」主題便利店購買 3 件或以上可口可樂公司 旗下有汽飲品，即可免費換取 一罐可口可樂®分享快樂自訂罐 （名額：每日 100 個）
2025年7月5至7日、7月12至14日觀塘駱駝漆大廈 Circle-K「分享可口可樂® 分享快樂」主題便利店購買港幣$30 或以上可口可樂公 司旗下有汽飲品，即可免費換 取一罐可口可樂®分享快樂自訂 罐（名額：每日 100 個）
2025年7月12至13日、19 至20日及26至27日旺角朗豪坊 12 樓可口可樂®友誼攻略祭親蒞活動現場，登入 COKE+， 即可按步驟免費自訂可口可樂® 分享快樂罐（名額：每日 1,000 個）
2025年7月21至25日香港太古可口可樂 eShop買滿港幣$399，當中包含可口 可樂®產品，全單即享 9 折優 惠，並免費獲贈一罐可口可樂® 分享快樂自訂罐（名額：總共 48 個）
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可口可樂︱大抽獎有機會贏日本雙人來回機票

為慶祝全新的「分享可口可樂® 分享快樂」活動，可口可樂®同步推出「全城儲樂 好想些牙」即抽即獎活動，掃描指定金蓋或金拉環可口可樂®產品上的 QR code，即可獲贈1個「Share a Coke」印花，每獲得1個印花即可自動獲得1次抽獎機會。消費者每儲滿3個「Share a Coke」印花，即可獲得一次額外抽獎機會。

大抽獎分為兩期進行，第一期活動將於2025年6月4日至8月3日期間舉行，每月分別有相應的抽獎名額，保證即抽即獎，永不落空。於 2025年6月4日至7月3日期間，於指定日期及地點於 COKE+ 掃描「分享可口可樂® 分享快樂」戶外廣告上之 QR code，即可獲得「Share a Coke」印花1個及自動獲得1次抽獎機會，有機會贏得6月份抽獎名額，詳情將於可口可樂®社交媒體平台公布。

可口可樂︱第 1 期「全城儲樂 好想些牙」即抽即獎（2025年6月至7月）

獎項禮物參考價值 （港幣）名額
第一期限 定獎可口可樂®「 Party 相聚 分享快樂之最」VIP 門票 2 張1,000每月3名，共6名
大獎日本雙人來回機票 (東京或大阪) 1 套13,000每月3名，共6名
二獎可口可樂® 「Share a Coke」 x CASETiFY 自訂手機殼 1 個（包括個人化設計）549每月160名，共320名
三獎Circle-K 便利店指定可口可樂®產品電子現金券（價 值港幣$2）2每月6,000名，共12,000 名
四獎香港太古可口可樂 eShop 網上購物平台禮券 （價 值港幣$50）
（只適用於港幣$299 以上的香港太古可口可樂 eShop 網上購物平台訂單）		50/

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