京官訪港｜消息：港澳辦主任夏寶龍料6月中來港考察

【港澳辦 / 夏寶龍 / 國安法】消息指，港澳辦主任夏寶龍料於6月中下旬將來港考察。夏寶龍今年2月曾到河套港深合作區、橫琴合作區等地調研，5月則曾到澳門調研。

過去兩年，夏寶龍來港考察均無固定時間，前年4月、去年2月，為期6至7天，今年尚未來港考察。

多位立法會議員稱，夏寶龍來港考察已成慣例，不感意外。據了解，夏寶龍今次來港，或會出席6月21日舉行的國安法實施5周年論壇。

全國人大常委李慧琼說，若夏寶龍落實訪港，非常之期待鄭來到，因為中央領導人對香港長期的關心和支持，透過夏寶龍訪港進一步傳達訊息，香港社會高度期待。

被問到若夏寶龍訪港會考察哪裏，李慧琼說，好難估計，但覺得香港現在由治及興有很多新發展，經濟方面，金融中心建設、以至北部都會區，都有新內容；民生方面，也不斷有新項目推出，值得夏進一步調研，以及聽取夏給香港意見。

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