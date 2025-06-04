牛奶推薦2025｜部分牛奶添加劑或可致腸炎　盤點22款不含添加劑名單

【牛奶／全脂奶／低脂奶／脫脂奶／添加劑】不少家庭都會有購買牛奶的習慣，TOPick近日搜羅市面上31種牛奶產品，發現當中部分產品含有「E仔」添加劑；有營養師指出，部分添加劑或有機會引致腸炎，並列出牛奶中常見的添加劑種類及其作用，以及22款不含任何添加劑的產品名單。

註冊營養師黃兆章（Anson）接受TOPick訪問，表示牛奶可分為全脂、低脂及脫脂3類，根據香港法例，全脂牛奶每100mL需至少含有3.25克脂肪，低脂牛奶每100mL脂肪含量不得超過1.5克，而脫治牛奶的脂肪含量則為每100mL不得超過0.5克。

部分牛奶產品會加入添加劑，Anson就列出以下幾種常見的添加劑及其作用，供大家參考：

分類 添加劑名稱 功能說明 編號 穩定劑 卡拉膠 Carrageenan 增稠、防沉澱、改善口感 E407 鹿角菜膠 Furcelleran 增稠、穩定 E407 (屬卡拉膠類) 角豆膠 Locust Bean Gum 增稠、提升滑順口感 E410 微晶纖維素 Microcrystalline Cellulose 穩定懸浮液 E460 羧甲基纖維素鈉 Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) 增稠、穩定泡沫 E466 增稠劑 瓜爾膠 Guar Gum 改善稠度與口感 E412 乳化劑 卵磷脂 Lecithin 防止油水分離 E322 單及雙脂肪酸甘油酯 Mono- and Diglycerides of Fatty Acids 增稠與穩定性提升 E471 鈣質強化劑 磷酸鈣 Calcium Phosphate 增加鈣含量 E341 乳酸鈣 Calcium Lactate 增加鈣含量 E327 碳酸鈣 Calcium Carbonate 增加鈣含量 E170 防腐劑 山梨酸鉀 Potassium Sorbate 抗微生物、延長保存期 E202

他解釋，牛奶產品加入添加劑的原因頗多，當中包括：

防止物質沉澱及分離

改善口感及濃度、讓牛奶入口更順滑

增加營養價值

延長保質期

增添口味或顏色，令賣相更吸引，常見於朱古力、士多啤梨等口味的牛奶產品中

牛奶添加劑｜部分添加劑或致腸炎

那麼添加劑是否會對健康造成影響？Anson就表示，要視乎添加劑的種類，例如加入鈣質強化劑、維他命D等，其實是增加平日膳食吸收的營養素，後者亦能進一步幫助鈣質吸收；而添加「乳糖酶」則能夠分解乳糖，減少乳糖不耐症患者的消化不良症狀，因此添加劑並不見得會帶來負面影響。

不過，他亦特別提到2款「E仔」添加劑E407及E466，指出有研究顯示E407或與腸道炎症、潰瘍性大腸炎等疾病有關，而E466則有機會影響腸道菌群平衡。

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的報告，研究團隊指，海外有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關。實驗中的老鼠進食添加劑「Carboxymethyl Cellulose （CMC，即E466」 及「Polysorbate 80」（P80，即E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。

牛奶添加劑｜含添加劑牛奶營養價值較低

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙曾表示，暫未證據顯示以上添加劑會為人體帶來甚麼影響，但含添加劑的牛奶，營養價值一般較純鮮奶為低，而鮮奶營養價值較高但容易過期，售價亦可能較貴。

他建議，如特別是要減重或控制體重需要的人，選擇脫脂奶為佳，可避免身體吸取過脂肪致膽固醇過高問題。

最新影片：

牛奶添加劑｜22款不含添加劑牛奶名單

TOPick搜羅31款超市有售的牛奶產品，並諮詢營養師Anson，發現當中有22款標籤不含任何添加劑，詳細名單如下：

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維記 100%鮮牛奶

明治 頂級鮮牛奶

明治 新鮮牛奶飲品

明治 高鈣脫脂牛奶

雀巢牛奶公司 鮮牛奶

十字牌 純鮮奶

Meadows 全脂鮮牛奶

Kokuaji 濃厚3.6鮮牛乳

Cheer 有機鮮奶

維記 無乳糖鮮牛奶

首爾牛奶 純牛奶

北海道 低脂肪乳

北海道 富良野特選3.6牛乳

北海道 特選3.6牛乳

北海道 富良野特選3.7牛乳

工藤舍 牧場3.6特選牛乳

明治 4.3特濃牛奶

明治 無脂肪牛乳

子母 天然純牧全脂牛奶

每日鮮語 100%鮮牛奶

Greenfields 鮮牛奶

Greenfields 脫脂牛奶

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