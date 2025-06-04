牛奶推薦2025｜部分牛奶添加劑或可致腸炎 盤點22款不含添加劑名單
撰文： 陳慧靈
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【牛奶／全脂奶／低脂奶／脫脂奶／添加劑】不少家庭都會有購買牛奶的習慣，TOPick近日搜羅市面上31種牛奶產品，發現當中部分產品含有「E仔」添加劑；有營養師指出，部分添加劑或有機會引致腸炎，並列出牛奶中常見的添加劑種類及其作用，以及22款不含任何添加劑的產品名單。
註冊營養師黃兆章（Anson）接受TOPick訪問，表示牛奶可分為全脂、低脂及脫脂3類，根據香港法例，全脂牛奶每100mL需至少含有3.25克脂肪，低脂牛奶每100mL脂肪含量不得超過1.5克，而脫治牛奶的脂肪含量則為每100mL不得超過0.5克。
部分牛奶產品會加入添加劑，Anson就列出以下幾種常見的添加劑及其作用，供大家參考：
|分類
|添加劑名稱
|功能說明
|編號
|穩定劑
|卡拉膠 Carrageenan
|增稠、防沉澱、改善口感
|E407
|鹿角菜膠 Furcelleran
|增稠、穩定
|E407 (屬卡拉膠類)
|角豆膠 Locust Bean Gum
|增稠、提升滑順口感
|E410
|微晶纖維素 Microcrystalline Cellulose
|穩定懸浮液
|E460
|羧甲基纖維素鈉 Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC)
|增稠、穩定泡沫
|E466
|增稠劑
|瓜爾膠 Guar Gum
|改善稠度與口感
|E412
|乳化劑
|卵磷脂 Lecithin
|防止油水分離
|E322
|單及雙脂肪酸甘油酯 Mono- and Diglycerides of Fatty Acids
|增稠與穩定性提升
|E471
|鈣質強化劑
|磷酸鈣 Calcium Phosphate
|增加鈣含量
|E341
|乳酸鈣 Calcium Lactate
|增加鈣含量
|E327
|碳酸鈣 Calcium Carbonate
|增加鈣含量
|E170
|防腐劑
|山梨酸鉀 Potassium Sorbate
|抗微生物、延長保存期
|E202
他解釋，牛奶產品加入添加劑的原因頗多，當中包括：
- 防止物質沉澱及分離
- 改善口感及濃度、讓牛奶入口更順滑
- 增加營養價值
- 延長保質期
- 增添口味或顏色，令賣相更吸引，常見於朱古力、士多啤梨等口味的牛奶產品中
牛奶添加劑｜部分添加劑或致腸炎
那麼添加劑是否會對健康造成影響？Anson就表示，要視乎添加劑的種類，例如加入鈣質強化劑、維他命D等，其實是增加平日膳食吸收的營養素，後者亦能進一步幫助鈣質吸收；而添加「乳糖酶」則能夠分解乳糖，減少乳糖不耐症患者的消化不良症狀，因此添加劑並不見得會帶來負面影響。
不過，他亦特別提到2款「E仔」添加劑E407及E466，指出有研究顯示E407或與腸道炎症、潰瘍性大腸炎等疾病有關，而E466則有機會影響腸道菌群平衡。
中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的報告，研究團隊指，海外有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關。實驗中的老鼠進食添加劑「Carboxymethyl Cellulose （CMC，即E466」 及「Polysorbate 80」（P80，即E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。
炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。
牛奶添加劑｜含添加劑牛奶營養價值較低
腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙曾表示，暫未證據顯示以上添加劑會為人體帶來甚麼影響，但含添加劑的牛奶，營養價值一般較純鮮奶為低，而鮮奶營養價值較高但容易過期，售價亦可能較貴。
他建議，如特別是要減重或控制體重需要的人，選擇脫脂奶為佳，可避免身體吸取過脂肪致膽固醇過高問題。
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牛奶添加劑｜22款不含添加劑牛奶名單
TOPick搜羅31款超市有售的牛奶產品，並諮詢營養師Anson，發現當中有22款標籤不含任何添加劑，詳細名單如下：
- 維記 100%鮮牛奶
- 明治 頂級鮮牛奶
- 明治 新鮮牛奶飲品
- 明治 高鈣脫脂牛奶
- 雀巢牛奶公司 鮮牛奶
- 十字牌 純鮮奶
- Meadows 全脂鮮牛奶
- Kokuaji 濃厚3.6鮮牛乳
- Cheer 有機鮮奶
- 維記 無乳糖鮮牛奶
- 首爾牛奶 純牛奶
- 北海道 低脂肪乳
- 北海道 富良野特選3.6牛乳
- 北海道 特選3.6牛乳
- 北海道 富良野特選3.7牛乳
- 工藤舍 牧場3.6特選牛乳
- 明治 4.3特濃牛奶
- 明治 無脂肪牛乳
- 子母 天然純牧全脂牛奶
- 每日鮮語 100%鮮牛奶
- Greenfields 鮮牛奶
- Greenfields 脫脂牛奶
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