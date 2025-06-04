飲食情報｜全新低糖曲奇系列合長者兒童 限時優惠買二送一

根據世界衛生組織表示，糖尿病可導致失明、腎衰竭、心臟病發作、中風和下肢截肢，而香港現時約有70萬糖尿病患者，控糖需求日益迫切。

皇玥近日攜手奶黃月餅始創人葉永華師傅，歷時三年半研發出全新「低糖曲奇系列」，以全新配方實現「糖度降低3倍，但 甜味依舊滿足味蕾 」，不含人工代糖，讓控糖族群、長者及孩童安心享受甜食的純粹快樂。

而香港糖尿病患者問不少，據調查更有70萬港人患有糖尿病，即每10個人就有一個就有糖尿病，小朋友問題更嚴重，平均每個月就有7名小朋友確診糖尿病。

皇玥研發低糖曲奇系列，就希望讓控糖人士都可以食到甜品低糖曲奇，糖分雖然低咗，但甜味完全沒減少。

皇玥推出6月限定雙重優惠：

1. 全線曲奇產品買2送1：於皇玥門店購買任何曲奇產品（含混合產品），即享「買2送1」優惠。

2. 精選禮盒體驗價：

- 「低糖茶韻曲奇禮盒」及「低糖麻香曲奇禮盒」：$68/盒（原價$128）

- 「低糖臻果曲奇禮盒」及「低糖醇香曲奇禮盒」：$78/盒（原價$138）

優惠期至6月30日，數量有限，售完即止。