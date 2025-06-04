  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食情報｜全新低糖曲奇系列合長者兒童 限時優惠買二送一

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

根據世界衛生組織表示，糖尿病可導致失明、腎衰竭、心臟病發作、中風和下肢截肢，而香港現時約有70萬糖尿病患者，控糖需求日益迫切。

皇玥近日攜手奶黃月餅始創人葉永華師傅，歷時三年半研發出全新「低糖曲奇系列」，以全新配方實現「糖度降低3倍，但 甜味依舊滿足味蕾 」，不含人工代糖，讓控糖族群、長者及孩童安心享受甜食的純粹快樂。

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

而香港糖尿病患者問不少，據調查更有70萬港人患有糖尿病，即每10個人就有一個就有糖尿病，小朋友問題更嚴重，平均每個月就有7名小朋友確診糖尿病。

皇玥研發低糖曲奇系列，就希望讓控糖人士都可以食到甜品低糖曲奇，糖分雖然低咗，但甜味完全沒減少。

皇玥推出6月限定雙重優惠：  

1. 全線曲奇產品買2送1：於皇玥門店購買任何曲奇產品（含混合產品），即享「買2送1」優惠。  

2. 精選禮盒體驗價：  
   - 「低糖茶韻曲奇禮盒」及「低糖麻香曲奇禮盒」：$68/盒（原價$128）  
   - 「低糖臻果曲奇禮盒」及「低糖醇香曲奇禮盒」：$78/盒（原價$138）  

優惠期至6月30日，數量有限，售完即止。  

相關文章

兒童健康｜子母牛奶推健康計劃 免費派7千份早餐參加跳繩比賽有機會贏取澳門酒店住宿
今日 15:50
兒童健康｜子母牛奶推健康計劃 免費派7千份早餐參加跳繩比賽有機會贏取澳門酒店住宿
營養學家專欄｜如何解決吃糭後飽滯問題　營養學家5妙招消膩解滯
10:53 2025/05/29
營養學家專欄｜如何解決吃糭後飽滯問題　營養學家5妙招消膩解滯
食用安全｜荷蘭回收HARIBO小熊可樂軟糖被指受大麻污染　多人包括小童食用後不適
17:24 2025/05/30
食用安全｜荷蘭回收HARIBO小熊可樂軟糖被指受大麻污染　多人包括小童食用後不適

你可能感興趣

兒童健康｜子母牛奶推健康計劃 免費派7千份早餐參加跳繩比賽有機會贏取澳門酒店住宿
今日 15:50
兒童健康｜子母牛奶推健康計劃 免費派7千份早餐參加跳繩比賽有機會贏取澳門酒店住宿
營養學家專欄｜如何解決吃糭後飽滯問題　營養學家5妙招消膩解滯
10:53 2025/05/29
營養學家專欄｜如何解決吃糭後飽滯問題　營養學家5妙招消膩解滯
食用安全｜荷蘭回收HARIBO小熊可樂軟糖被指受大麻污染　多人包括小童食用後不適
17:24 2025/05/30
食用安全｜荷蘭回收HARIBO小熊可樂軟糖被指受大麻污染　多人包括小童食用後不適
兒童健康 糖尿病 著數優惠

最高瀏覽

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症