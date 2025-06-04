張柏芝兒子︱張柏芝45歲生日　Lucas 1舉動令媽媽暖在心

【張柏芝/謝振軒/謝霆鋒/謝振南】三孩媽媽張柏芝日前上載了一段影片上社交平台，分享大仔謝振軒（Lucas）在她生日當天的一個窩心舉動。令她非常溫暖！

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張柏芝於5月24日踏入45歲生日，她日前在小紅書以「被愛包圍的一天」為題發佈短片，分享生日當天的日常，影片開首，柏芝讓化妝師為她化妝，期間閒話家常說出今年生日怎樣過，她說：「當天就約了爸爸吃午餐，中午跟兒子游泳，午睡後煮飯，按按摩，然後訓練一下小狗就沒了。」

而生日當天，Lucas正隨學校到印尼旅行，當天剛好要經新加坡機場才可以回香港，所以特意在新加坡買了她很喜歡吃的「綠色蛋糕」。

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張柏芝兒子︱Lucas空運柏芝最愛蛋糕

由於柏芝晚上7點就睡覺了，所以她就校了鬧鐘在10時起床，看看Lucas的飛機是否降落，到10時的時候收到Lucas的電話說「Mommy, Happy Birthday」，到差不多11點Lucas回到家向媽媽送上綠色蛋糕。

柏芝表示當時只差一個小時就過了其生日，她叮囑兒子先休息，明天再說。而翌日醒來，Lucas立即緊張地追問，弟弟是不是把蛋糕吃了，那種緊張反應令柏芝更心甜，「那個時候我就覺得，哇！好溫馨哦，他真的很在乎蛋糕是屬於媽媽的」。

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謝霆鋒兒子︱離婚後柏芝負起照顧兒子重任

謝霆鋒與張柏芝於2011年離婚，由栢芝負起照顧兩名兒子的重任，一直用心照顧，她曾多次分享自己的育兒心得，有次更於凌晨3時許睡不著而在 IG 發布影片，表示自己「有一個好大使命，就是要送兒子上學」，又承認自己「永遠比兒子更緊張」，但兒子因此而很有安全感，因媽媽是「永不遲到嘅司機」。

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