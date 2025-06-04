餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費

位於銅鑼灣的「關東風和牛壽喜燒放題專門店」—— 肉佐 NIKUSA，由來自京都的日籍米芝蓮星級懷石料理大師長本輝彥先生設計及秘製招牌壽喜燒醬汁，並提供無限量追加達到滿分 BMS 12 的宮城縣產仙台 A5 霜降黑毛和牛放題。肉佐更提供任食刺身壽司、優質肉類、高質海鮮等，多達 140 款菜式及食材。

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最平$98 品嚐藍鰭吞拿魚爆丼+任食自助區熱食菜式、甜品及飲料

為慶祝餐廳踏入一周年，肉佐 NIKUSA 全新推出「滿」、「赤」、「彩」及「霜」4 款午市限定藍鰭吞拿魚爆丼，全部嚴格選用日本直送長崎產藍鰭吞拿魚製作。藍鰭吞拿魚爆丼價錢最平只需由$98 起，更已經包括任食自助區的熱盤菜式、甜品及飲料!

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家長福音：身高130cm以下小童任何時段免費任食壽喜燒放題

家長外出用餐時，經常要為小朋友的口味及胃口而傷腦筋。肉佐 NIKUSA 為了滿足這個需求，現凡身高 130cm 以下的小童在成人顧客陪同下用餐，可於任何時段免費享受任食壽喜燒放題，另包括自助區內的所有火鍋配料、熱盤、小食、甜品和飲料。一個成人能夠免費帶一位130cm以下小童享用放題，而兩位大人則能免費帶兩位130cm以下小童，如此類推。

「肉佐」關東風壽喜燒及5款涮涮鍋

在「肉佐」客人可以放題方式盡情體驗正宗關東風壽喜燒風格。先將牛脂肪沾在加熱的鐵鍋中，並利用牛脂釋放出來的天然油份將京蔥煎香至金黃色。然後在鍋中再倒入一層由米芝蓮星廚長本輝彥先生為「肉佐」特別設計的秘製壽喜燒醬汁，待醬汁開始滾燙的時候，再將和牛加入鍋中煮香至客人喜愛的熟度。食用前，客人亦可將煮香的肉再沾上日本雞蛋漿，口感變得嫩滑無比。

客人可以繼續以這個方式享用和牛，或加入更多鰹魚湯及壽喜燒汁，轉換以涮涮鍋的方式展開第二部份的盛宴。5 款涮涮鍋湯底包括: 鰹魚昆布鍋、福岡味噌豬骨湯、麻辣鍋、芝士番茄鍋及特色沙嗲鍋 可供選擇。

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150 分鐘享用晚市餐目「Level 5」

「Level 5 超豪快極上放題菜單」，成人每位$688，小童/長者每位$588，食客可在150分鐘時間內任食宮城縣產仙台A5 霜降黑毛和牛西冷/肉眼/牛展、肉佐厚切牛舌檸檬、15 款串燒、日本山形縣產 藏王牛上肉及赤身肉、和牛牛舌、日本廣島蠔、新鮮海蝦、日本帆立貝、磯煮鮑魚、藍鰭吞拿魚壽司、油甘魚壽司、炙燒和牛壽司、20 款壽司、季節魚刺身、帆立貝刺身、三文魚刺身和日本梳乎厘班戟等，一共 140 樣款式。而「肉佐」更會為每位享用「Level 5」的客人加送高質壽司拼盤一份，包括: 大拖羅/中拖羅、赤身、油甘魚、珍寶赤蝦、鯛魚、三文魚腩壽司各一件。

餐廳提供Level 1到5的餐單選擇，而惠顧Level 5的食客，可以享受雙重優惠，包括可以破天荒無限追加在日本及香港的大熱追捧菜式「肉佐厚切牛舌檸檬」、每6位成人惠顧「Level 5」菜單即可免費獲贈來自澳洲的巨型鮑魚刺身一份。

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此外，肉佐更特別聘請專業的串燒師傅來製作15款全新串燒，並只在「Level 5」菜單中首次獨家登場。雖然串燒是放題任食，但在用料及製作上絕不馬虎，彰顯串燒師傅獨具匠心。重點推介的有：七味燒油甘魚鮫串、大葱燒 A5 和牛、塩燒手羽先、黑豚荔枝卷等等。

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