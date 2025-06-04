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遊泰注意丨台灣8人旅行團遊泰國被「賣豬仔」　1名男星竟是受害人：200天地獄生活

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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陳康岳回台後曾接受訪問指詐騙集團最愛33歲以下的年輕人，並以KTV、夜店、賭場、嫖妓服務，讓「豬仔」沉淪。(FB圖)

【泰國／賣豬仔／KK園／詐騙集團】台灣一行8人的旅遊團去年年底到泰國遊玩，惟一落機，全團即被「賣豬仔」到緬甸。有年長女受害人支付贖金後成功逃脫，而且經救援組織協調下，與其他被救出的受害人乘飛機回台。有台灣媒體於當地機場守候期間，竟發現台灣一名歌手竟也是「豬仔」之一。

綜合台灣傳媒報道，一名25歲姓張男子於2024年年尾，以免費泰國旅遊或者到賭場打工賺高薪為招徠，利誘8名台灣民眾組成旅行團到泰國當地旅遊，惟當團友到步機場時，護照即被沒收，而且被強制送往緬甸苗瓦迪地區拘禁。據了解，8名「豬仔」中，其中5人是年輕人，年紀在35歲以下，直接被賣到園區做詐騙；另外3人陳女、胡女、沈女，因年齡已達50至60歲，被詐騙集團要求只需付清贖金便可放人離開。

陳姓及胡姓婦人最終各以65萬元（約17萬港元）及40萬元（約10萬港元）贖金，成功被放並逃回台灣。不過，沈婦因籌不到贖金，再被拘禁多2至3個月，在救援組織努力下，才成功獲救，並於今年3月乘航班返台。沒想到的是，同班機其他獲救的「豬仔」中，竟有台灣本土劇男星「小翁立友」陳康岳。

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事實上，陳康岳去年9月赴泰國後便告失聯，原來他是被賣到緬甸詐騙園區，而且曾被轉賣20次，最終才找到機會聯繫台灣好友求救。獲救後的陳康岳回台後曾接受訪問指詐騙集團最愛33歲以下的年輕人，並以KTV、夜店、賭場、嫖妓服務，讓「豬仔」沉淪，有人會覺得賺錢快，又輕鬆，而自願留下。

暴瘦20磅的陳康岳又曾展示於園區內被虐的傷勢，只見他身上布滿大小傷痕，看起來蒼老不少，他形容遭囚禁的近200天，就像在地獄走了一遭，曾被人「拖去小黑屋，7、8個打我一個」，又試過一睡著就會被摑巴掌、電擊，甚至被潑水再吹風到天亮，每天都是惡夢。

同場加映: 台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年前往泰國應徵海外表演工作受騙，遭拐賣至緬甸詐騙園區，其家人發現他失聯後報警。經台灣泰國兩邊警方合作下，被順利救出的謝岳鵬，於今年1月14日終平安返台，更透露園區受害人上千，曾見過有2名香港女生。

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