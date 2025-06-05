塗改液用法｜塗改液藍色紅色有咩分別？　Pentel官方親揭功能差異　瓶身標誌有這用途

【塗改液分別/文具/家事百科】塗改液是學生和辦公室的必備文具，但你是否好奇藍色、紅色及綠色塗改液有何不同？Pentel香港在Threads上解答網民疑問，揭露不同顏色塗改液的功能與設計差異，包含筆咀大小、墨液特性及貼心設計，讓人驚嘆小小的塗改液竟蘊含如此多學問！

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Pentel塗改液用法｜藍色與紅色塗改液：顏色不同，功能有別

早前，一位台灣網民在Threads上發帖，好奇問道：「紅色和藍色的塗改液在功能上到底有什麼差別？」這問題引起Pentel香港官方小編的注意，他們親自回應網民提問，詳細解答了不同顏色塗改液的功能和設計差異，揭開藍色、紅色及綠色Whitespeed塗改液的獨特之處，令人大開眼界！

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Pentel塗改液用法｜功能與成分差異

Pentel指出在台灣市場，藍色和紅色塗改液的墨液成分和功能基本相同，均具速乾功能，顏色差異主要為了滿足消費者對包裝的多樣化需求，功能上無實質差別；而在香港市場，由於產品款式不同，藍色和紅色塗改液在筆咀設計和流量控制上有所區分，Pentel還於2023年推出了全新綠色Whitespeed塗改液。這3款塗改液在設計和用途上各有特色，滿足不同使用需求：

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藍色塗改液：筆咀較細，內置金屬圓柱，適合小範圍或單字的精準塗改，非常適合學生修改功課或筆記，精準度高。

紅色塗改液：設計靈活，內置金屬圓珠，可根據按壓力度調節墨液流量，無論大範圍還是小範圍塗改都能輕鬆應對，適用於多種場景。

綠色Whitespeed塗改液：採用最新研發的稀薄墨液，乾燥速度極快，呈現低光澤效果，乾透後質感類似修正帶。搭配寬闊筆咀和金屬圓柱設計，特別適合大範圍塗改，效率更高。

Pentel塗改液用法｜搖晃瓶身「喀喀聲」秘密

使用塗改液前，不少人習慣搖晃瓶身，聽到「喀喀聲」後再擠出墨液。這種聲音從何而來？Pentel解釋，這是由於塗改液的速乾特性，長時間靜置後，墨液會在瓶底沉澱。瓶內的金屬珠（藍色和綠色款為金屬圓柱，紅色款為金屬圓珠）能在搖晃時攪拌墨液，使沉澱均勻混合，確保塗改液順暢擠出，提升使用體驗。

Pentel塗改液用法｜瓶身三角形標誌為視障人士而設

你是否注意到Pentel塗改液瓶身上三角形標誌？這個設計並非單純裝飾，而是為了視障人士而設。Pentel的塗改液瓶身與眼藥水瓶相似，為避免視障人士誤用，特意在瓶身加入三角形觸感標誌，方便他們通過觸摸辨識，這小小的設計展現了品牌對無障礙使用的用心。

▲ Pentel塗改液瓶身三角形標誌為視障人士而設。

Pentel塗改液用法｜凹凸瓶蓋之隱藏功能

Pentel塗改液的瓶蓋設計同樣充滿心思。蓋子上的凹凸部分並非僅為美觀，而是專為解決筆咀堵塞問題而設。當塗改液筆咀因墨液風乾而堵塞時，凹凸蓋可作為刮除工具，輕鬆清理乾涸的墨液，讓塗改液恢復順暢使用，這細節讓不少網民驚嘆品牌貼心設計。

▲ Pentel塗改液的設計蘊含心思。

Pentel塗改液用法｜網民熱議：原來塗改液也有學問

Pentel香港的解答在Threads上引發熱烈討論，不少網民對塗改液的分別感到新奇。有網民笑言：「小時候就好奇這個問題，終於解惑了！」也有人驚嘆：「原來我常用的塗改液這麼有學問！」更有香港網民表示，當地市場幾乎只見藍色塗改液，紅色款式已較少見，甚至以為早已停產。一位網民留言道：「難怪我完全唔Get，香港見到的都是藍色，紅色款完全沒印象！」

Pentel塗改液用法｜地區差異與品牌用心

Pentel香港進一步解釋，塗改液的款式和包裝因地區而異，這與品牌悠久的歷史和市場策略有關。不同地區的消費者喜好不同，因此Pentel會根據當地需求推出不同型號的產品。例如，藍色塗改液在香港最為普及，而紅色和綠色款式則為特定需求提供了更多選擇。

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資料來源：Threads@pentelhongkong、Threads@rpgtaiwan、X@itm_nlab

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