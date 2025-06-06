Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

【濕疹／皮膚護理／暗瘡／保濕】皮膚狀況與外觀息息相關！想要維持良好膚況，首先要找到合適自己的護理方法。今次皮膚科專科醫生陳厚毅為大家拆解皮膚類型及基礎膚理方法。

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Sick問識答｜醫生教1招自測基本膚況

想知道自己是哪一類皮膚？陳厚毅醫生表示，基本準則很簡單，假如平日不用塗抹潤膚膏，但面部依然泛滿油光，早上洗面、下午已一臉油光便屬於油性皮膚；乾性皮膚方面，經常出現皮膚繃緊，尤其冬天出現繃緊，便是乾性皮膚表徵；假如皮膚表面出現皮屑，塗抹潤膚膏後便有所改善，便可簡單判斷為乾性皮膚。

不過醫生強調，其實大部份人都未必屬於單獨性或單一性膚況，大多可能是混合性皮膚 ，即T字或下巴位置通常較易出油、兩邊臉頰卻較為乾燥，便屬於混合性皮膚。

Sick問識答｜醫生拆解3類皮膚護理方法

每一種膚況都有好有壞，陳厚毅醫生表示，油性皮膚油脂多、鎖水較好，因此皮膚水潤較一些，看上去可能會較為年輕，惟油脂多，部分人面部經常油膩，嚴重者會出現許多油脂粒，其至到五六十歲、七八十歲時仍會出現暗瘡；油脂分泌旺盛、油脂腺較發達人士平日需要注意皮膚控油，最重要選擇控油較好的潔面產品，有助改善毛孔狀況。

而乾性皮膚亦不必過於擔心，覺得皮膚繃緊時，其實皮膚已響起警號，記得要多塗抹潤膚膏保濕即可。而選擇潤膚膏方面，陳厚毅醫生表示，任何牌子都可以，但要記得留意產品保濕度，平日增加塗抹次數，每次薄薄一層即可。他強調指，有些人覺得皮膚太乾，便在臉上抹上一大坨厚敷，但這樣不單無法保濕，反而會令皮膚變得黏膩；另外，沖涼水溫過熱、時間過長，亦會令皮膚油脂保護膜受損，令乾燥皮膚變得更乾。

至於混合性皮膚人士則要多加留意，較為注意保養的人可以選購多幾款洗面產品，想較為方便的人，可能在洗面時，可對油脂分泌旺盛位置多加清潔，或於相關位置多使用控油產品。

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Sick問識答｜膚質會隨年齡變化 4招助維持良好膚況

陳厚毅醫生續指，上述只是簡單分辨油性、乾性或混合性膚質的法則方式，但事實上每一個人膚質，於冬天或夏天、年幼或長大後都會有所變化，有可能小時候屬於油性皮膚的人，長大後膚質出現變化後、成為了乾性皮膚，因此每個時候都需要留意，自身使用的產品可能在長大後需要另作更換。

想要維持良好膚況，陳厚毅醫生表示最重要是個人護膚工作，首先要養成良好洗面習慣，對於控油、黑頭、白頭等問題絕對有用；其次潤膚方面，不少人喜愛敷面膜保濕，惟記住面膜並不能「醫百病」，未必越潤越好，尤其部份濕疹人士或暗瘡人士，敷面膜時需要多加注意；有暗瘡或油脂分泌旺盛人士，敷面膜不單止對黑頭、白頭沒有好處，皮膚過於滋潤，更有機會令油脂粒變多，令黑頭、白頭情況更加嚴重，因此使用護膚產品時，需要了解自身膚況，不要因為朋友使用或推薦了哪一款產品，便跟隨對方使用，因為同一款產品即使可幫助到對方，亦未必與自己問題相符。

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