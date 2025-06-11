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Healthy Life丨骨盆前傾可致腰椎彎曲　2大動作穩定核心+訓練臀肌

保健美顏

撰文： 容惠玲

發布時間： 26 分鐘前

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【痛症／骨盆前傾／物理治療】骨盆前傾是姿勢不良其中一種，長遠而言，有機會導致腰椎壓力過大彎曲，或者令背部及大腿肌肉過緊，引致痛症發生。要改善骨盆前傾問題，註冊物理治療師程鈞筵便分享了2大動作。

程鈞筵表示改善骨盆前傾問題，主要需要訓練腹部及臀部肌肉，因此以下會分享2個動作:

動作一 : 訓練核心穩定

  • 首先平躺於瑜伽墊上
  • 將腳升高，膝蓋及髖關節均要90度
  • 中間位置微打開，腳同膊頭寬度差不多
  • 雙手放腰下，動作維持，確保腰部不可拱起
  • 肚臍向瑜伽墊方向收縮
  • 令腰椎更貼服於手上
  • 維持10至30秒時間

 

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注意: 
動作最初可維持10至30秒時間，之後可將難度加大，如將髖關節向前，完成後可加強時間或者難度。

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動作二: 訓練臀大肌

  • 先將腳踩著瑜伽墊
  • 膝蓋彎曲是少於90度
  • 雙腳微打開 與膊頭一樣寬度
  • 手要放上面 慢慢將臀部抬起
  • 直到膝頭 髖關節與腰椎成一直線
  • 正常呼吸 維持30秒
  • 再慢慢放下 重覆做5次

 

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注意:

動作覺得太難的話，可以先試做10秒，如果覺得簡單，亦可增加至60秒。

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痛症 物理治療師 瑜伽

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