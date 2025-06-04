樂壇新人｜林芊瑩英國劍橋讀音樂壓力大 Irene為唱歌學養生調理

2024年出道樂壇新人林芊瑩（Irene），今年奪得「Chill Club年度新人女歌手」及香港電台十大中文金曲新人獎項，自言是一道強心針，令她更有動力向著充滿競爭的樂壇走下去。

林芊瑩去年3月加入樂壇，兩首個人單曲《Let Go》及《有心理準備》，都獲到不少行內人和樂迷的好評，分別進佔四台歌曲流行榜，並分別摘下新人女歌手項，令Irene進軍樂壇加添不少信心。

▲ 去年12月奪「新城勁爆女新人金獎」。

在香港出生的她，後來赴英國讀高中，大學於英國劍橋視覺與表演藝術學院主修 Vocal Performance，畢業後回港，也曾找到跟音樂無關的工入作，但說到入行原因，Irene坦言因為三個字：不甘心。「原先我讀完書後，都乖乖地做marketing的工作，但因為太熱愛音樂，剛好認識了音樂監製，決定放膽一試。」



於英國劍橋讀書時，有不少難忘經驗，如碰上疫情，有很長時間要在上網返學，又試過被老師安排在酒吧夾band，作為考該評核。「另一個難忘原因，是因為班裡只有我一位香港女生，更是唯一的亞洲籍，然後發現有些音樂和發聲技巧，外國人確是有先天優勝，自己便會有一點壓力，更覺要努力去追到別人的水平。」

不過，她笑言現在唱中文歌，就被監製指唱法太過有外國腔，反而要調節貼近香港人的聽歌口味。

▲ 曾耀輝攝

學習經營社交平台

加入樂壇一年，林芊瑩已感受到競爭激烈，每個歌手都各有實力，也要更加努力。「譬如我覺得大家都很懂得管理社交平台，這方面自己以前沒有太多經驗，因為總覺得隔了一個屏幕，不及面對面交流般真實。「好像我在IG上的相，常常予人好cool的感覺，其實只因為我覺得這樣較好看，自己真性格並非如此，在經營社交平台時，總會想得太多，會有包袱，在這個樂壇，人人都有不同才華，所以首先是做好自己。」

▲ 新歌《下一站》主題圍繞探索與隨性旅行理念。

近日她的派台新歌名為《下一站》，歌詞以旅遊為主題，也在譬喻人生目標。「尤其是當樂壇新人的第一年過後，自己下一站可以去哪裡？方向和目標固然要有，同時也像在摸索，並要享受這個旅程。」

雖然曾在英國讀書，但因當時正值疫情，她稱反而沒機會四處歐遊，只曾跟同在英國讀書的哥哥去過一次巴黎，現在回港發展，又因正值事業起步，更未有機會放長假旅行。「如果有機會去旅行，我是想去有陽光海灘的地方，如峇里島，我不是一定要購物血拼的人。」

▲ 生活上已習慣照顧自己。

飲食口味方面，Irene如跟父母吃飯，便會去飯茶食早餐，但自己就偏愛日本食物。「當歌手之後，反而會注重了養生，若體質欠佳，都會影響唱歌，所以會定期看中醫調理，而我本身喜歡食辣，但有時要上台唱歌前，都會盡量少食。」

場地：Penthouse