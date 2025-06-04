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六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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AI 摘要
  • 中獎者女兒分享家中中獎後轉變
  • 父母中獎後性情大變，低調生活
  • 網民稱讚父母未被橫財蒙蔽雙眼

【六合彩／中獎／幸運兒】一名自稱六合彩中獎得主女兒的網民，近日在網上發文分享家中獲獎後的轉變，透露父母中獎後性情大變，至今仍向部分親友隱瞞中獎事實，她還對父母「冇畀金錢蒙蔽雙眼」表示欣賞，帖文曝光後引發熱議。

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事主於周日（1日）在Threads平台以近4千字發文講述「我屋企中六合彩X獎嘅經驗」，並提到為保護私隱，她使用的是非個人主要帳號，而有些事實是改動過，並非完全真實，主要是想分享感受。她強調分享目的非炫耀，而是「純粹想感謝主耶穌，天公作美」。

她憶述，中獎那年自己就讀小學三年級，妹妹讀幼稚園K2，原本一家四口居住於居屋，因父親賣樓替爛賭姑媽償還高利貸債務，最終搬到爺爺嫲嫲的公屋居住。

嗰陣時六個人就喺呢二、三百呎嘅屋入邊生活，當時父親因為學歷唔夠俾人bully（欺凌）而辭去工作，家庭主要收入為母親擔任洗衫工作的每月一萬餘元薪金，再加上我爺爺（每月）幾千（元）嘅退休金（唔知有冇攞綜援）就撐起我哋呢六個人。

她表示，在某個暑假或開學時，父親說「今次六合彩有好多錢，佢想搏一搏」，但母親反對擔心父親會像姑媽那樣沉迷賭博，兩人為此爭吵，最終父親仍偷偷買六合彩，「叫我揀一個數字，又叫我阿妹揀一個數字」，但那期六合彩沒中，這是事主父親首次購買六合彩的經歷。

她續說，後來父親找到新工作，全家人包括爺爺嫲嫲也一起外出慶祝，父親為慶祝找到工作，提議買六合彩，「因為今次累積獎金好似好多，驚喜係今次我阿媽應承咗。」

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六合彩｜一家6口每人各選一個號碼下注

事主記得當時在元氣壽司店慶祝，6人各自寫下一個號碼。她形容當時與妹妹「勁興奮」，既能吃壽司，又像在進行某種神聖儀式。

首先係我阿爸撳咗一個數字，跟住就到我阿媽，之後就我阿妹，傳過去對面就係我，我再傳畀隔離嘅嫲嫲，我嫲嫲再傳畀爺爺，最後我爺爺撳完最後一個數字畀返阿爸。

事主回憶選號時的心情，「我記得我嗰陣時撳數字嘅時候，隻眼好似比一個數字吸引咗咁，跟住就撳咗落去，完全冇嗰啲咩要struggle好耐嘅感覺。我哋每個人都好快咁撳咗一個數字，呢個感覺我記到嚟而家（雖然而家冇再中過笑死）。」

六合彩｜對獎時父親突然走進廚房找媽媽

攪珠當日，事主指父親拿著六合彩彩票觀看直播對號，

佢每出一個Number，我就問爸爸有冇中。第一個出嚟，我同阿妹好興奮咁問：「有冇中、有冇中、有冇中？」我爸爸話有！我哋即刻企晒起身好興奮。跟住到第二第三個，我爸爸都話有，佢個「有」已經唔係興奮咁簡單，係充滿着wtf嗰種嘅「有」，我同我阿妹完全係當地板，喺跳彈床咁樣喺度跳，互相擁抱住對方。

當第六個號碼開出，「我同阿妹即刻問有冇中有冇中，點知阿爸唔理我哋，佢行咗去廚房搵媽咪。」隨後事主指嫲嫲似乎察覺什麼，馬上抱住她們說「冇中到啊。」

之後，「阿爸阿媽出嚟......阿爸好失落咁話淨係中咗$1000，阿爸講完之後，我同阿妹都冇繼續深究」，但其實父親隱瞞中六合彩，因事主後來發現家中財政突然變得寬裕，「洗費比平時大咗，又話諗住俾阿妹讀私立小學」。

事主表示父母至今未有透露當年中獎金額，「反正就多到財富自由」，並指後來他們有投資銀行股，買了三套房，一套自住兩套出租，部分捐款給流浪貓狗救助組織，將10%薪水捐給醫管局，且持有大量銀行卡。至於父母隱瞞中獎實情有苦衷，主要是避免給嫲嫲太多錢，以免最終被爛賭姑媽騙光。

六合彩｜父母仍全職工作 為保持低調住普通私樓

她又透露，父母現在仍保持低調生活，未因中獎退休，反而繼續全職工作，從事醫療服務性相關行業，「仲話要返到65歲」，「我都好欣賞佢哋冇畀金錢蒙蔽雙眼。」她表示，目前一家僅住在普通私樓，「如果由咁窮變住豪宅，係人都睇得出，夠住就OK啦。」

六合彩｜父母中獎後性情劇變

她談及父母中獎後性格巨變：

即係以前我爸爸真係好惡，係會攞衣架打我哋嗰啲，媽咪都會......我爸爸之前講嘢超級大聲，我媽咪都係嗰啲大聲公，咩都周圍同人講。中咗六合彩之後，爸爸穩重咗勁多倍，講少咗嘢，仲要每次都講得好細聲，好溫柔。而我媽咪由E人（外向）變得超級I（內向），I到係一有放假就唔會出街嗰種。

她特別指出，父母中獎後開始失眠：

不過講到最大改變都係失眠問題，佢哋話自己個心成日囉囉攣，攞住呢筆錢好唔安穩。慶幸我哋一家四口嘅關係都係照樣咁close！！都係好有愛。

事主認為父母過去真的很艱難，他們值得現在擁有的一切。

六合彩｜網民好奇中獎徵兆

帖文曝光後，有網民詢問中獎前「是否有徵兆」，事主回覆第二次買六合彩中獎當日「超開心」，父親找到新工作，難得全家一起吃壽司，覺得整件事非常溫馨快樂。相反首次買六合彩未中時，恰巧事主在學校哭完回家，那時事主父母正鬧離婚，所以她覺得與負能量、正能量有關，而買六合彩中獎那天是真的超級開心。

此外，網民紛紛留言稱讚，「爸爸媽媽心理質素好好，無畀橫財蒙閉雙眼，咁先可以好好守住財富。」有人表示，「好似睇緊現實版嘅港產片《家有喜事》咁。你寫得好好啊，一家人好可愛！你們值得現在擁有嘅嘢。」有人則提醒女事主保持低調，「感覺到你好似好想爆呢個多年秘密出嚟，想提下真係盡量唔好。」

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資料來源：Threads＠clsbubblez

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