乳癌｜75歲殿堂級女星乳癌復發先後切除雙乳　惡疾纏身14年做20次電療痛喊：死了算了

【郭美珠/ 乳癌/ 癌症/ 電療】台灣一名殿堂級女星14年前患上乳癌，原本經過治療已康復，不料2年前卻突然復發，健康亮起紅燈，需緊急送醫開刀，令她一度崩潰，悲喊「死了算了」。

綜合台媒報道，現年75歲的郭美珠6歲就出道拍電影，12歲成為「小明明劇團」的當家花旦，之後以本土劇《台灣奇案》紅遍全台。她在14年前罹患乳癌二期，切除右邊乳房，不料卻在2023年接受超聲波檢查時發現乳癌復發，需要再開刀切除左乳。所幸手術相當成功，但也讓她十分擔憂；她當時坦言自己開刀後半條命快沒了，只要想到化療、電療一起做就怕撐不住，甚至痛喊「真的直接死了算了」，可見對未來相當害怕。

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郭美珠日前接受媒體訪問，透露最近的治療狀況，表示自己在醫生評估後並未進行化療，而是做了20次質子治療；相較於傳統的放射治療，質子治療具有更高的準確度和更低的副作用，雖然費用較為高昂，但卻不會引起掉頭髮、嘔吐等問題。她感嘆，癌症復發後，因為怕感冒引起併發症，所以很多聚會都不敢參加，

我一個朋友在富士山買別墅，一直邀我去作客，但為了怕感染所以我還是沒去。

此外，郭美珠在癌症復發後曾確診新冠肺炎，導致肺部近年亦出現問題，經常咳嗽，

我最久會咳2個小時，咳起來人家以為我快死了一樣，現在整個身體狀況都很差，手也舉不起來。

為此，她也曾做電子斷層掃描檢查，所幸肺部並沒有任何病灶。

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同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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