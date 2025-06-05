髮膜推薦2025︱《LDK》2025年最新髮膜推薦名單　8款A級或以上 角蛋白修復保濕力強KO分叉斷髮

【髮膜／護髮／頭髮保濕／受損髮質／修復角質層】頭髮乾旱毛躁需要用髮膜好好修復！日本家品雜誌《LDK the Beauty》為受損頭髮人士搜集最佳髮膜，挑選了2025年最新款護髮產品進行評測，最終有14款B至A+高評分產品獲得推薦。

《LDK》指出，其實人的頭髮遠比想象中脆弱，除了做髮型時會經歷的吹、拉、染、燙熱力損傷，日常因天氣乾燥或睡覺時摩擦頭髮，都會導致頭髮出現分叉、斷裂等問題，因此想要保持亮麗秀髮，必須用髮膜對受損頭髮進行密集修護。

為找到最有效滋潤秀髮、修復受損髮質的髮膜，《LDK》從藥妝店收集了2025年最新、最具人氣話題的髮膜產品進行徹底比較，推薦大家最值得入手的髮膜；並以排行榜形式介紹每週只需使用1至2次即可修復損傷的最佳髮膜。

挑選髮膜重點

《LDK》表示，髮膜是專門用於受損頭髮的物品，每週使用一到兩次。

在選擇髮膜時，首先要考慮自身髮質。如果頭髮曾經負離子拉直，或反覆染色或漂色，造成嚴重損傷，最好使用含有修復成分的產品，將掀起的頭髮角質層恢復平滑；透明質酸等成分能補充頭髮表面和內部的水分。

對於頭髮稀疏或髮質柔軟的人，頭髮角質層較少，要留意構成角質層的蛋白質成分，例如水解角蛋白。另外，選擇含有可以防止熱損傷的成分，能幫助減少由吹風機和捲髮器等頭髮造型設備的熱力造成的累積損傷。

最新影片：

14款髮膜推薦名單

（由低至高評分排列）

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第14名：Lux Japan Bath Glow 修護光澤髮膜

第13名：Curél 保濕髮膜

第12名：樂敦 Gyutto 髮絲修復束身髮膜

第11名：Qurap 光澤保護膜精華髮膜

第10名：CLEND Rich Moist Intensive Repair Mineral Hair Mask

第9名：DR.HONEY Ultimate Repair Hair Pack

第7名：REVLON Orofluido 黃金油護髮膜

第7名：ORBIS 瞬效護髮修護亮澤髮膜 Essence In Hair Mask

第6名：B/S Select PPT 夜間精華髮膜

第5名：Kose STEPHEN KNOLL 深層再生修護髮膜

第4名：Ulumee Premium Repair Protein Hair Mask

第2名：IT’S WHAT’S INSIDE THAT MATTERS. It's Damage Repair Bonding Care Hair Mask

第2名：SKIN COTTON BEAUTIFUL REPAIR SERUM HAIR MASK

第1名：TRUEST by S Free Acid & Heat care Hair Mask Premium

同場加映：消委會推薦16款洗頭水

消委會早前測試市面上60款洗髮水，發現有44款樣本成分不佳，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎。

在檢試樣本中，包括有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等；有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT；另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。另外部分含矽化合物（silicones）的洗髮水，聲稱可吸附在頭髮表面，填補髮絲表面角質層，提供順滑的觸感和光澤感；但大部分只有短暫的效果，並不可能真正修復受損髮絲。

消委會列出16款洗頭水不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

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同場加映：消委會9款滿分染髮劑

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