消委會咖啡︱咖啡含有害物質可中毒致癌　消委會+水中銀17款無毒咖啡推薦最平$32.9

【咖啡推薦／無毒咖啡／即溶咖啡／致癌物／消委會】17款無毒咖啡推薦！本港消委會曾檢測市面上49款咖啡，卻發現有9成半樣本被驗出含有基因致癌物「丙烯酰胺」。另外，水中銀亦曾檢驗市面上30款「三合一」即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍！長期攝入會對人體產生不良影響。

消委會49款咖啡產品測試

消委會於2022年第543期《選擇》月刊，檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

消委會從中發現，有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑。 詳細測試結果如下：

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消委會咖啡｜長期攝入咖啡有害物質可中毒致癌

消委會指出，丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

而除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。被檢出有除害劑的46款咖啡樣本主要含有福爾培（對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）、鄰苯基苯酚（可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤）、噠蟎酮（常見堅果類植物除害劑，屬輕度至中度急性毒性），以及聯苯（長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀）。

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7款5星安全咖啡推薦

不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考以下安全名單：

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品牌/名稱 類型 每包售價（港元） 評分 The Coffee Academics

TCA House Blend Specialty Coffee Capsules -

medium roast 咖啡膠囊 $68 5⭐ UCC

GOLDSPECIAL Rich Blend 咖啡豆 $89 5⭐ Robert Timms

Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground

coffee 咖啡粉 $77 5⭐ Lavazza

ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 咖啡粉 $96.9 5⭐ Topvalu

TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend 咖啡粉 $34 5⭐ AGF

MAXIM - freeze dried coffee 即溶咖啡粉 $41 5⭐ M&S Food

Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried 即溶咖啡粉 $138 5⭐

水中銀檢測10款無毒即溶咖啡

水中銀(國際)生物科技有限公司（下稱：水中銀）曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍。只有10款通過無毒測試，推介名單如下：

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1. 雀巢咖啡NESCAFE1+2原味即溶咖啡飲品

2. 麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡

3. 麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡

4. 麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡

5. 麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力風味摩卡

6. 壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡

7. UCC 即溶咖啡NO.114

8. 澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡

9. GRANDOS 三合一速溶咖啡（咖啡飲品）

10. AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料

同場加映：深圳消委會推薦13款較低咖啡因含量咖啡

本港消委會提醒大家，成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克。深圳消委會曾對連鎖咖啡店24款現製咖啡飲品進行品質檢測，結果顯示只有13款的咖啡因含量較低，未超過健康成人咖啡因安全攝取量每日400mg的標準。

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深圳消委會指出，咖啡因是茶葉、咖啡豆等多種植物中常見的天然化合物，可作為中樞神經系統興奮劑，能提高人的警覺性、注意力等。但人體攝取過量，可能會導致失眠、焦慮、心悸等症狀。

根據國家食品安全風險評估中心發布的《中國居民膳食咖啡因攝取量及其風險評估（摘要）》，健康成人的咖啡因安全攝取量為5.7mg/kg BW（400mg/天）。若以每杯咖啡350mL計算，建議健康成人每日飲用咖啡不超過2杯。

同場加映：日雜比拼25款樽裝齋啡 7款A級香濃咖啡推薦

日本生活雜誌《MONOQLO》早前測試市面上25款樽裝咖啡，評選出7款A級高質咖啡，口感香濃順滑，推薦名單如下：

（由低至高評分排列）

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