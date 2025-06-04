視帝陳山聰︱大馬夜蒲狂舞斷正被傳婚變　陳山聰無奈解釋沒戴婚戒原因

【視帝 / 陳山聰 / 何麗萍】視帝陳山聰（Joel）出名是「廿四孝爸爸」，在他的社交平台不時可以見山聰帶兒子四圍去享受親子樂。

不過現年48歲的山聰保養得太好，愈成熟愈有男人味，絕對夠「孔雀開屏」結識異性的本錢。

早前，陳山聰在馬來西亞夜蒲被拍下，影片更在網上瘋傳，而且因山聰沒有戴婚戒又經常獨自湊仔，引來網民猜測與太太何麗萍（Apple）的5年婚姻亮紅燈。

視帝陳山聰｜陳山聰開騷與5歲愛子合唱 強調非鋪路捧兒子入行：純粹想紀念

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視帝陳山聰︱解釋沒戴婚戒原因

山聰出席微電影開鏡儀式接受TVB娛樂新聞台訪問澄清事件，他指當晚所謂夜蒲只是工作煞科與劇組齊去由當地工作人員介紹的地方慶祝，場內全為劇組同事，而他也知道當時誰影那張張相。

至於沒戴戒指，山聰表示因為工作原因已很長久沒戴婚戒，太太也知此事，而且對方也沒有戴婚戒。而且一家人前幾日才一起睇林峯演唱會，家庭美滿，對於惹來婚變是非，山聰豁達稱當作是笑話。

其實在今年1月，陳山聰已因為被發現無戴婚婚戒引婚變傳聞，當時山聰已在個人IG以限時動態方式上載與太太撐枱腳短片，更特寫鏡頭拍下太太雙手也沒戴婚戒，問道：「陳太，你上封面喎，有咩感想？你做乜唔戴婚戒？解釋吓，因為妳肥咗囉。」太太聞言微笑叫丈夫：「食嘢啦！」早以幽默甜蜜方式應傳聞。

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