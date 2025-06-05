  • 27°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞之花︱再有新聞之花「封盤」結婚　TVB主播「翻版何依婷」秘婚半年：幸福就係你喺我身邊

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

再有新聞之花「封盤」嫁人。

【曾曉婷 / 新聞之花 / 翻版何依婷】TVB財經主播曾曉婷（Janet）結婚！繼TVB「長腿主播」黎在山、前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩分別結婚後，因為與港姐何依婷撞樣被封「新聞女神」的TVB財經主播曾曉婷在去年9月宣布男友求婚成功後，已低調完婚秘密成為人妻逾半年。

曾曉婷近日才在個人社交平台分享婚宴照片，並透露去年10月19日已舉行婚禮，不經不覺結婚超過6個月，放閃表示終於感受到幸福的定義，稱：

不知不覺今年過左接近一半
原來我地已經結左（咗）婚超過半年
結婚前幻想過好多次夢中婚禮嘅畫面
經歷完之後先發現，原來最重要係有你喺我身邊
多謝你用無限的愛和包容走入我的世界
想引用返當日一段宣言
「幸福呢兩個字好抽象，我好想搵到定義
今日我終於搵到答案
原來幸福的定義就係有你喺我身邊，一齊慢慢變老」

從曾曉婷分享的相片所見，她先後換兩套婚紗，臉上洋溢幸福笑容，當日大排筵席，而且更安排一字排開的舞台煙火，既有夢幻感覺又排場十足。

陳嘉倩結婚︱陳嘉倩公開婚訊後首香港公開露面　去年已低調舉行婚宴透露與丈夫相識經過

點擊圖片放大
+14
+13

新聞之花︱曾曉婷被封「翻版何依婷」

在2015年於浸大傳理系廣播新聞專業畢業的曾曉婷，曾在有線電視新聞部實習，後來正式加入TVB新聞部，當財經台主持參與《看出個未來》和《家居．築則》、《財經透視》等。

有「翻版何依婷」之稱的她俘虜不少宅男粉絲成「新聞女神」，她亦不時在個人社交平台上載靚相分享生活點滴。

去年9月底，她在IG透露答應男友求婚，並分享二人在泰國沙灘上求婚儀式上的照片，並騷求婚鑽戒放閃。

點擊圖片放大
+33
+32

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

陳嘉倩結婚︱陳嘉倩公開婚訊後首香港公開露面　去年已低調舉行婚宴透露與丈夫相識經過
16:26 2025/05/19
陳嘉倩結婚︱陳嘉倩公開婚訊後首香港公開露面　去年已低調舉行婚宴透露與丈夫相識經過
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
18:14 2024/11/13
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
18:06 2025/01/27
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
00:06 2025/04/23
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
新聞之花︱長腿主播黎在山結婚　曾當模特兒做樂基兒師妹轉當主播作風低調
10:04 2025/04/29
新聞之花︱長腿主播黎在山結婚　曾當模特兒做樂基兒師妹轉當主播作風低調
陳嘉倩丈夫︱揭陳嘉倩日本丈夫身份背景　婚宴場面曝光新娘低胸婚紗亮相散發仙氣
10:09 2025/05/16
陳嘉倩丈夫︱揭陳嘉倩日本丈夫身份背景　婚宴場面曝光新娘低胸婚紗亮相散發仙氣

你可能感興趣

陳嘉倩結婚︱陳嘉倩公開婚訊後首香港公開露面　去年已低調舉行婚宴透露與丈夫相識經過
16:26 2025/05/19
陳嘉倩結婚︱陳嘉倩公開婚訊後首香港公開露面　去年已低調舉行婚宴透露與丈夫相識經過
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
18:14 2024/11/13
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
18:06 2025/01/27
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
娛樂人物職業 主播 TVB 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變