新聞之花︱再有新聞之花「封盤」結婚　TVB主播「翻版何依婷」秘婚半年：幸福就係你喺我身邊

【曾曉婷 / 新聞之花 / 翻版何依婷】TVB財經主播曾曉婷（Janet）結婚！繼TVB「長腿主播」黎在山、前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩分別結婚後，因為與港姐何依婷撞樣被封「新聞女神」的TVB財經主播曾曉婷在去年9月宣布男友求婚成功後，已低調完婚秘密成為人妻逾半年。

曾曉婷近日才在個人社交平台分享婚宴照片，並透露去年10月19日已舉行婚禮，不經不覺結婚超過6個月，放閃表示終於感受到幸福的定義，稱：

不知不覺今年過左接近一半

原來我地已經結左（咗）婚超過半年

結婚前幻想過好多次夢中婚禮嘅畫面

經歷完之後先發現，原來最重要係有你喺我身邊

多謝你用無限的愛和包容走入我的世界

想引用返當日一段宣言

「幸福呢兩個字好抽象，我好想搵到定義

今日我終於搵到答案

原來幸福的定義就係有你喺我身邊，一齊慢慢變老」

從曾曉婷分享的相片所見，她先後換兩套婚紗，臉上洋溢幸福笑容，當日大排筵席，而且更安排一字排開的舞台煙火，既有夢幻感覺又排場十足。

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新聞之花︱曾曉婷被封「翻版何依婷」

在2015年於浸大傳理系廣播新聞專業畢業的曾曉婷，曾在有線電視新聞部實習，後來正式加入TVB新聞部，當財經台主持參與《看出個未來》和《家居．築則》、《財經透視》等。

有「翻版何依婷」之稱的她俘虜不少宅男粉絲成「新聞女神」，她亦不時在個人社交平台上載靚相分享生活點滴。

去年9月底，她在IG透露答應男友求婚，並分享二人在泰國沙灘上求婚儀式上的照片，並騷求婚鑽戒放閃。

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