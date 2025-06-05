猝死｜荃灣20餘歲女子疑洗澡時突然昏迷　送院搶救不治

【荃灣/ 昏迷/ 暈倒/ 猝死】荃灣今日（5日）凌晨發生猝死事故，一名年約20餘歲的女子疑在住宅單位內洗澡期間昏迷，隨後送到仁濟醫院搶救，可惜最終仍宣告不治身亡。

今日凌晨3時許，警方接獲一名男子報案，指女事主在大河道100號一個住宅單位內洗澡期間，突然昏厥倒下。

救護員接報趕至現場，發現女事主不省人事，於是立即為她進行急救，再送往就近的仁濟醫院，惟經過搶救後最終仍證實不治。目前警方已介入調查，將案件列作「有人暈倒-送院死亡」跟進，正在了解事發經過。

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同場加映｜瑞典研究：年輕猝死病例增加 平均年齡僅23歲

瑞典哥德堡大學醫生Dr. Matilda Frisk Torell發表一項最新研究，分析2000年至2010年間，903宗1至36歲年輕人猝死案例，發現其中22%死因為遺傳性心律不正（SADS），且多數為男性，平均年齡僅23歲。

研究指出，高達52%的遺傳性心律不正死者在發病前曾出現異常症狀，包括心悸、昏厥、嘔吐及感染症狀等，部分人甚至曾就醫但未被診斷出潛在心律異常。其中，僅11%患者曾被診斷出心律異常，18%在心電圖中發現異常，如「預激症候群」（pre-excitation）等。

猝死5大先兆

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 心悸 昏厥 嘔吐 感染症狀 心電圖曾出現異常

猝死｜年輕猝死者6大共同特徵

安貞醫院心臟內科中心主任楊紅霞醫生指出，年輕人突然猝死可以無先兆或病史，反而成因與都市人日常生活習慣有關。楊紅霞分析指，年輕猝死患者普遍有以下6種生活習慣：

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