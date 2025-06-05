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猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

最後更新： 剛剛

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29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴昏迷，送院不治。

【荃灣/ 昏迷/ 暈倒/ 猝死】荃灣今日（5日）凌晨發生猝死事故，一名29歲的女子在荃灣海之戀2期一個住宅單位內洗澡期間昏迷，隨後送到仁濟醫院搶救，可惜最終仍宣告不治身亡。

今日凌晨3時許，警方接獲一名26歲徐姓男子報案，指自己睡醒時發現潘女全祼浸於浴缸內，當時水龍頭仍開啟着，連忙報警求助。

救護員接報趕至現場，發現女事主不省人事，立即為她進行急救，再送往就近的仁濟醫院，惟經過搶救後最終仍證實不治。警方將案件列作「到達時死亡」調查，案件暫交由荃灣警區刑事調查隊第5隊作跟進。據了解，徐男及潘女為朋友關係，兩人曾於周三（4日）晚上到酒吧消遣，其間潘女疑不勝酒力喝醉，其後一同返回徐男所居住的海之戀單位。

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同場加映｜瑞典研究：年輕猝死病例增加　平均年齡僅23歲

瑞典哥德堡大學醫生Dr. Matilda Frisk Torell發表一項最新研究，分析2000年至2010年間，903宗1至36歲年輕人猝死案例，發現其中22%死因為遺傳性心律不正（SADS），且多數為男性，平均年齡僅23歲。

研究指出，高達52%的遺傳性心律不正死者在發病前曾出現異常症狀，包括心悸、昏厥、嘔吐及感染症狀等，部分人甚至曾就醫但未被診斷出潛在心律異常。其中，僅11%患者曾被診斷出心律異常，18%在心電圖中發現異常，如「預激症候群」（pre-excitation）等。

猝死5大先兆

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  • 心悸
  • 昏厥
  • 嘔吐
  • 感染症狀
  • 心電圖曾出現異常

    • 猝死｜年輕猝死者6大共同特徵

    安貞醫院心臟內科中心主任楊紅霞醫生指出，年輕人突然猝死可以無先兆或病史，反而成因與都市人日常生活習慣有關。楊紅霞分析指，年輕猝死患者普遍有以下6種生活習慣：

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