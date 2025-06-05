拍賣專家專欄｜「沉浸式」成博物館最新關鍵詞　觀香港故宮展覽後一些思考

早前，我帶太太和女兒到香港故宮文化博物館，參觀七號展廳最新的「『紋』以載道——故宮博物院沉浸式數字體驗展」。

這個展覽通過抽取部分故宮珍藏藝術品和建築物所用到的一些紋飾，結合新科技將它們投影到一個個展覽空間。展覽部分環節更有互動效果，譬如投影到地上的紋飾個別有些位置，被腳踩後會出現一些變化。我的兩歲女兒雖然並不是特別喜歡陪我看展覽，但也願意在這些互動環節上配合，讓我們拍了一些可愛的照片和視頻。

我最印象深刻的，是展廳裏打造了一條通道，模擬身在故宮內行走，親身體驗四季變化。我覺得這種展覽非常符合現在人人手機在手，打卡上傳朋友圈、IG的文化，能吸引人前去打卡。然後再透過社交媒體推廣，吸引更多的觀眾前來，尤其一班年輕觀眾。

所謂「沉浸式」，已成為許多博物館和展覽最新的關鍵詞。我曾在本欄談過香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」展覽裏，把整個火車站和火車車廂搭建出來，讓觀眾體驗藝術家在火車上穿州過省，欣賞過的風景及其作品的關係。另外，還有香港知專設計學院「巴黎1874‧印象派之夜︰一場沉浸式探索虛擬之旅」，利用VR技術把場景、故事、歷史串聯成一個親身體驗。不管是否最先進的科技，這兩個展覽都是圍繞着藝術品本身的。

反觀這次故宮，整個展覽都只是浮於外表的數碼科技投影，我認為是過於簡單了。記得在每個主題展覽空間的門口，就只有一個牌說明當中紋飾的來源和內涵意思。除了文字以外，若能同一時間看見原本紋飾出處的藝術品，相信會更加有趣。不知道策展人當初有否思考過？但或許基於館內其他展廳也能看到相關藝術品而選擇避免重複。

其實，這樣的想法我也能夠理解，但處於現在人們集中力時間短促的年代，要換到另一個展廳才看到實物的話，我覺得是錯過了讓觀眾了解紋飾與藝術品關係的最佳時間。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《給香港故宮一點建議》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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