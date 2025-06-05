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日本地震恐慌︱北海道政府估海嘯可達9層樓　釀7500人罹難逾半人屬凍死

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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日本居民及遊客應做好避難防災的準備。

【日本/地震/北海道】日本北海道政府公布最新報告指，若日本海發生天災，北海道倒塌建築物會多達1.6萬棟，造成7,500人罹難，當中逾半人是凍死。連同早前日本政府推算，北海道東南部沿海一帶的千島海溝，未來發生9級地震可能性極高，可能遭遇達26.5米、即9層樓高的巨型海嘯襲擊，旋即引起當地居民及遊客對大地震的恐慌。

日本估計若發生海嘯可高達26.9米，即9層樓的高度。（iStock圖片）

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北海道地震︱若發生天災恐釀4,100人凍死

北海道東部海域在過去20天內，至少發生5次、震度4級以上地震，包括最近兩次、5月31日及6月2日在釧路及十勝外海，發生的6級及6.3級地震，令當地居民及遊客認為，這會否是發生極大地震的先兆。不過，日本氣象廳解釋，這些地震的規模不足以引發其他地震，各次地震的震源位置分布較廣，認為它們是沒有關連。

北海道東部海域在過去20天內，至少發生5次、震度4級以上地震。

北海道政府於2017年時，曾逐一針對日本海的斷層預想海嘯波及的範圍，當時估計若發生海嘯最高的高度，是出現在北海道南部的瀨棚町，可高達26.9米，即9層樓的高度，而因大海嘯導致的死亡人數，單在北海道最多將達10.6萬人。

而北海道政府前天（3日）公布最新評估報告，再次提及日本海如果發生大地震和海嘯，北海道倒塌建築物恐達1.6萬棟，恐多達7,500人罹難，其中4,100人死於失溫。

北海道地震︱大學教授：大地震是在沒有先兆下發生

北海道位於陸地板塊之上，板塊交界處會積聚引發大型地震的能量，這些能量會透過大型地震釋放。根據日本政府今年1月的報告，北海道周邊的千島海溝（即十勝、帶廣、釧路、日高等地）附近發生地震的可能性相當高，預測未來30年內發生9級地震的機率，高達7%至40%。

假如千島海溝或日本海溝（即青森、岩手、宮城、福島、茨城及千葉等縣）周邊地區發生7級以上強震，引致其他巨大地震，日本氣象廳將在2小時內發布「北海道及三陸外海後續地震注意情報」。

北海道周邊未來30年內發生9級地震的機率，高達7%至40%。

北海道大學理學研究院教授高橋浩晃表示，北海道面向太平洋地區就是地震多發區域，大地震是在沒有先兆的情況下發生，呼籲大家遇到強烈搖晃後就要立即避難，亦不要在較高位置放置雜物，以及準備個人避難裝備等。

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同場加映：緊急避難包必備6大類別

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