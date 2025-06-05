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麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩

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撰文： 王月明

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

前TVB主播麥詩敏因超速而收到由意大利郵寄來香港的罰單。

【麥詩敏／TVB主播／意大利 / KOL】TVB前主播麥詩敏自離巢後轉當KOL，活躍於各大社交平台，時常在社交平台分享主持經歷和生活趣事等。

麥詩敏日前就分享於意大利旅遊時，因違法收到由意大利郵寄到香港的罰單，麥詩敏更是直呼罰金銀碼為「天價」！

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麥詩敏｜自駕游因超速收到「天價」罰單

近日，麥詩敏在個人IG分享影片，並留言：「天價意大利牛肉乾，大家有冇試過自駕遊收到罰單？」，她在片中憶述在去年10月份於意大利旅行自駕遊時，因於當地超速而收到由意大利郵寄來香港的罰單，至於罰金銀碼分別為72.5歐元（約647港元）、85.1歐元（約760港元）及129.6歐元（約1,157港元）。

麥詩敏解釋，若於罰單發出後的5日之内交付最便宜，只須繳付72.5歐元，但由於她是郵寄到香港的關係，在歷經8個月後，所須繳付的罰金為85.1歐元，即約760港元，罰金銀碼讓她不禁感概：「勁貴，等於香港兩張罰單」。她又補充，若再拖幾個月仍不繳付罰款就會再加價，要付129.6歐元。

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麥詩敏｜呼籲大家守交通規則

最後麥詩敏更是表示，被開罰單已是去年10月份的時候，現在已經是2025年6月，然而歷經8個月罰單仍順利送到家中。

因此她直言：「唔使諗住走得甩」，呼籲大家自駕遊時要了解當地交通並一定要守規則。

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