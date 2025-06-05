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學霸餅碎｜40歲餅碎赴英讀碩士成會計師開Talk　仍保持高顏值看不出真實年齡

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Cookies餅碎退圈20年赴英讀碩士成會計師，顏值超高現身講座分享女強人之路。

【Cookies/轉型/陳素瑩/會計師】在演藝圈中，不少明星選擇轉型後都並非一帆風順，然而Cookies成員之一陳素瑩（Gloria），卻在這條道路上走得相當成功。淡出演藝圈後，她赴英攻讀碩士，成為專業會計師，在職場上闖出一片天。近日，她現身香港會計師公會講座，分享自己成功之路。

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學霸女星｜勇敢轉型成職場女強人

現年40歲陳素瑩（Gloria）在Cookies解散後，選擇離開娛樂圈，遠赴英國進修。她考入曼徹斯特商學院（Manchester Business School），主修會計與金融，並成功取得碩士學位。學成歸港後，她通過QP（Qualification Programme）資格考試，成為執業會計師，並加入香港四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte），擔任高級審計員。Gloria在德勤工作逾四年，專注於製造業及金融機構審計項目，盡顯專業領域的卓越能力。

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學霸女星｜與年輕人分享：感嘆時光飛逝

近日，Gloria受邀於香港會計師公會（HKICPA）講座擔任嘉賓，以低調淡妝造型現身，與年輕一代分享她轉行的心路歷程。她在社交平台感觸寫道：「好開心可以同年輕一代分享自己嘅經歷，時間過得真係好快！記得當年我係一個即將畢業、準備踏入職場嘅fresh grad，就係喺呢個房間入面，聽住一位講者分享佢嘅見解。冇諗過15年之後，我竟然會以講者身份坐返喺同一個地方。」

她還幽默提到：「而家唔興講星座，興講I人定E人！唔同年代但大家都鍾意唱K！」Gloria強調保持好奇心、靈活性和韌性的重要性，贏得現場觀眾的共鳴。

她學術成就和職場表現，讓她被譽為「學霸」與「女強人」。網民不僅驚嘆她的專業能力，還讚賞她保養得宜，青春氣息不減當年。

學霸女星｜Cookies姊妹情深

雖然早已淡出娛樂圈，但Gloria與Cookies隊友友誼依舊姊妹情深。她經常與鄧麗欣楊愛瑾（Miki）、何綺玲（Elaine）等人聚會，甚至被稱為隊中的「友誼大使」。2021年，Gloria步入婚姻殿堂，吳雨霏、楊愛瑾、區文詩等Cookies成員均到場祝賀，足見姊妹情深。

在鄧麗欣的演唱會上，Gloria笑言：「我以前份工係Cookies，多謝Stephy畀機會我哋上紅館唱幾首，唔係好多工可以咁得閒嚟紅館表演！」幽默感贏得了歌迷熱烈掌聲。

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