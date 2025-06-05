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星級媽媽｜何雁詩任評判勉勵年青人追夢 新歌紀錄入行初心

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發布時間： 2 小時前

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新城電台主辧《那些年的…歌唱比賽》第一季於5月31日順利舉行，以「熱辣辣的夏」為主題，第一季報名參賽反應十分熱烈，共收到700條海選影片，選出12位進入第一季賽事。

12位參賽者水準極高，做足準備功夫爭奪5個獎項。評判團邀請到何雁詩擔任星級評判，另外還有：新城廣播有限公司首席內容總監（新聞及財經資訊）郭艷明、知訊台台長程凱欣、藝人經理人及項目總監范振鋒、音樂總監馬永齡。

評審團與得獎者大合照

經過一輪演出，結果由曾參加《全民造星II》的李國煒憑又唱又跳《打得火熱》勇奪冠軍；而林韻姍演唱《小涼伴》成為雙料亞軍，連捧兩個大獎「亞軍」及「閃亮星相大獎」；李國煒的女友鄧佩珊拍拖參賽，演唱《隆重登場》奪得季軍；而優異獎分別由倪震權《冬暖夏涼》、劉建偉《夏日寒風》奪得。

今次比賽特別增設「閃亮星相大獎」評審，由「解豫居易學研究中心」董事及創辦人關雲麒師傅頒發，亞軍林韻姍同時獲頒「閃亮星相大獎」，除了林韻姍被關雲麒師傅評為具明星相，亦大讚冠軍李國煒並指點迷津。李國煒亦獲評判團一致好評，何雁詩大讚聲好完美，無可挑剔。

.左起_亞軍林韻姍、冠軍李國煒、季軍鄧佩珊

何雁詩現場獻唱新歌《野馬》，她坦言今次做評判令她憶起當年參加歌唱比賽，亦是她其中一個最驕傲的決定，並多次鼓勵參賽者要有勇氣。

《野馬》新歌是紀錄她由09年入行至今的熱血和初心，何雁詩更乘機大做宣傳：「我2號派新歌《欲哭無淚》，7號有酒吧騷，大家記得支持。」至於新晉歌手梁煒謙（Vince）則擔任表演嘉賓。
 

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