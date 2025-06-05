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腎結石｜菠菜豆腐一齊食易結石？　真相大反轉　醫生闢謠：反而更安全【附6招預防腎結石】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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AI 摘要
  • 菠菜豆腐同食，減少腎結石風險。
  • 高草酸加低鈣，易致草酸鈣結晶。
  • 多喝水，攝取鈣質，預防結石。

【腎結石／菠菜／豆腐／鈣質／草酸】有傳「菠菜與豆腐同食易生結石」，事實上恰恰相反！台灣兒科醫生蒼藍鴿指出真相與傳聞完全相反，反而另一種飲食更容易致結石，提醒大眾別誤信傳言。

台灣兒科醫生蒼藍鴿（吳其穎）曾在其Facebook專頁「蒼藍鴿的醫學天地」發文釋疑，指出菠菜確實含有較高量的草酸，而豆腐則富含鈣質，但兩者一起食用反而能形成「互利」的關係。關鍵在於，當草酸與鈣質在腸道中結合時，會形成不易被人體吸收的草酸鈣，這些化合物會直接隨糞便排出體外，進而減少草酸被吸收的機會，反而降低腎結石的風險。

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腎結石｜醫生解構真正結石成因

蒼藍鴿指出，真正需要警惕的是「高草酸飲食搭配低鈣攝取」的飲食模式。當人們攝取大量高草酸食物（如菠菜、甜菜、堅果、巧克力等），同時日常鈣質攝取不足時，腸道中缺乏足夠的鈣與草酸結合，反而會導致更多草酸被吸收進入血液，經腎臟過濾時就容易形成草酸鈣結晶。他建議，與其避免特定食物組合，更應該注重整體飲食均衡，確保每日攝取足夠的鈣質（成人每日建議量約1000毫克），同時保持充足水分攝取（每日至少2升），這才是預防結石的根本之道。

腎結石｜高草酸食物一覽

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁撰文，列出不同含草酸的食物，當中每100克含超過10微克的草酸屬於高草酸食物，如下：

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全穀根莖類：蕎麥、芋頭、南瓜、米糠、玉米粉、小麥胚芽、馬鈴薯、全麥麵粉

蔬菜類：芹菜、西洋芹、菠菜、韭菜、秋葵、茄子、青椒、莧菜、芥菜、蕃薯

水果類：黑莓、藍莓、草莓、覆盆子、無籽紅葡萄乾、紫色葡萄、醋栗、檸檬/萊姆/柳橙皮

豆魚肉蛋類：豆漿、豆腐

油脂及堅果種子類：生啤酒、茶花生(醬)、杏仁、腰果、胡桃、花生、開心果、榛果、巧克力

飲品：生啤酒、茶、可樂

調味料：黑胡椒、辣椒、醬油

腎臟健康｜6大預防腎結石生活習慣

本港泌尿外科專科黃國田醫生曾接受訪問時指，腎結石的形成是起源自腎臟。當腎臟排尿期間，一些礦物質會積聚在腎臟內部形成一些小沙粒，經時間結集後就會變成腎結石。當腎結石脫落時，患者有時可沿輸尿管不自覺地排出，但萬一結石體質較大無法排出時，患者恐會因此出現劇痛，嚴重者可致腎衰竭，更有致命風險。

一般而言，20多歲後體內形成結石的機會增加，男性患者比例較女性高。在戶外或廚房等酷熱環境下工作的人，排汗較多，若沒有補充足夠水分，亦增加結石形成的機會；長期少活動，如果常坐在辦公室，或卧床的長期病患者，晶體亦較易在體內積聚形成結石。

要預防結石形成，黃醫生指出日常必須從改善生活及飲食習慣做起，包括養成以下6大習慣：

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1. 每日攝取足夠水分

除了腎病或心臟病患者外，應確保自己每日喝夠兩公升清水，維持足夠尿量，幫助預防腎結石。

2. 忌攝取過量維他命C或D

過量的維他命C或D恐令尿液中的草酸濃度過高，增加結石風險。

3. 減少攝取鹽分

鹽分中的鈉質如攝取過高，會導致腎臟減少尿量，增加結石機會。

4. 適量攝取鈣質

鈣質可與腸道中的草酸結合成不被吸收的草酸鈣，助防鈣質進入尿液而形成結石。

5. 減少進食含過量草酸的食物

含過量草酸的食物包括深綠色蔬菜、豆腐、生啤酒、汽水及濃茶等。此外，一些動物性蛋白質如肉類、高糖飲食如白糖、糖果及汽水等，都屬於高危食品及飲料。

6. 避免長期在高溫下工作

因流汗量過多會令尿量減少，增加患結石風險，避免過重亦可減少出汗，以防因而令尿液濃度過高。

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