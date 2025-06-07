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躺平生活｜廣東1城市成港人躺平聖地？　網民列5大優點：可過半退休生活

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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廣東1城市成港人躺平聖地？網民列5大優點：可過半退休生活。

香港的物價、樓價較高，不少港人假期會選擇北上深圳消費；不過，深圳作為「一線城市」，生活成本較其他內地城市而言仍屬高位。

近日有網民在連登討論區發帖，稱有廣東省的1個城市是「港人躺平聖地」，列舉其5大優點稱，讚在此可過「半退休生活」；帖文引起熱議，有人分享親友已經搬到此地享受生活，亦有人並不認同該觀點。

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躺平生活｜列5大優點讚惠州是港人躺平聖地

樓主以「惠州算唔算香港人嘅躺平聖地？」為題發帖，從交通、物價、置業等5大方面列舉惠州對於港人而言的優點。

樓主表示，香港往返惠州的交通費便宜，耗時短，「過完關坐高鐵去到惠陽都係35分鐘內，單程2X人仔，不過，揸車或叫車要45-50分鐘，單程110人仔」；其次便是物價較低，「食中午飯1X-2X人仔，大把選擇，仲要唔難食，無限任加飯加湯」。

點擊圖片放大

惠州的地理位置佳，「近深圳，香港人依家興返深圳玩，啱晒，惠州直頭有深圳地鐵站」；而如若要在惠州置業，當地樓價也相對便宜，「啲樓都唔差，2,000尺，月供都係$5,000，首期好多都2-3萬」；在養寵物方面也是開支會大大減少。

樓主總結成惠州「地大人少，物價低，近香港，真係有得諗」，如若港人的工作有會內地的需要，或者是自由職業人士，在惠州便可享受「半退休生活」。

躺平生活｜網民意見兩極：太多風險vs惠州好平

帖文引起網民熱烈討論，有人認同樓主的觀點，「惠州係貪佢平得嚟又近香港」、「我有個長輩親戚好多年前喺惠州買咗層樓，呢兩年退休後真係搬上去住，連狗都係香港帶過去，買埋架車周圍去」、「之前返工有個同事係咁就喺惠州買咗樓，放假前一日收工就上深圳，深圳擺埋架車直接揸上去」、「惠州有地膽帶路嘅話好多嘢玩」。

樓主列舉5大優點讚惠州是港人躺平聖地。（《大叔的愛》劇照）

不過，亦有人表示每個人的情況不同，不可一概而論，更指如若選擇置業，可能會面臨一定的風險，「惠州月租1、2千，住舊就搬，又可以轉下環境」、「太多風險，租下算，輸極有限」、「唔係真躺平，只不過是錯成本低啲」、「惠州講客家話多呀」、「有能力就直接個到退休，要喺香港打工就無建議咁做」。

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