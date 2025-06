星二代︱張兆輝學霸女兒與兩大女神撞樣　張卓姿留學英國執導短片連奪3獎

【張兆輝女兒 / 張卓姿 / 星二代 / 女神】在2014年憑電影《恐怖在線》在聖地牙哥獨立電影節獲最佳男主角的資深藝人張兆輝,與太太郭碧妍育兒子張卓鏗(Edison)和女兒張卓姿(Twiggy),一對子女都在英國留學。

當中現年20歲的Twiggy獲父母優良基因,樣子甜美,更獲網民大讚似兩大女神李嘉欣及鍾嘉欣,被封「兩代嘉欣混合體」,可說有機會取代沈月最美星二代位置。

星二代︱張兆輝女兒張卓姿具藝術才華

Twiggy除天生麗質有外在美也有內在美,的她在英國GCSE考獲5A2B的好成績,而且繼承父親藝術胞,現於倫敦藝術大學 (University of the Arts London)倫敦傳媒學院(London College of Communication)修讀電影與電視學士課程。

她早前與幾位同學合作拍短片《Institute of Proper Ladies》更獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項,十分叻女。

