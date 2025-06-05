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星二代︱張兆輝學霸女兒與兩大女神撞樣　張卓姿留學英國執導短片連奪3獎

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

張兆輝女兒張卓姿既有外在美又有內在美。

【張兆輝女兒 / 張卓姿 / 星二代 / 女神】在2014年憑電影《恐怖在線》在聖地牙哥獨立電影節獲最佳男主角的資深藝人張兆輝，與太太郭碧妍育兒子張卓鏗（Edison）和女兒張卓姿（Twiggy），一對子女都在英國留學。

當中現年20歲的Twiggy獲父母優良基因，樣子甜美，更獲網民大讚似兩大女神李嘉欣及鍾嘉欣，被封「兩代嘉欣混合體」，可說有機會取代沈月最美星二代位置。

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星二代︱張兆輝女兒張卓姿具藝術才華

Twiggy除天生麗質有外在美也有內在美，的她在英國GCSE考獲5A2B的好成績，而且繼承父親藝術胞，現於倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程。

她早前與幾位同學合作拍短片《Institute of Proper Ladies》更獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，十分叻女。

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