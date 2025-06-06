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醫療事故｜ 25歲女醫院剝智慧齒驚見舌頭縫到牙齦上　醫生僅回1句話惹不滿

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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AI 摘要
  • 女子剝智慧齒後，舌頭被縫合。
  • 醫生以「老眼昏花」解釋失誤。
  • 醫院拒絕退款，稱未造成實質傷害。

【剝牙／智慧齒／舌頭／醫療事故】內地日前發生一宗疑似醫療事故。一名25歲葉姓女子日前到武漢一間醫院剝智慧齒後，竟出現「舌頭無法活動」的情況，仔細檢查後發現舌根與牙齦被縫線連接，質疑醫生操作錯誤。院方確認已收到投訴，目前正在調查中。

醫療事故｜剝智慧齒後驚見舌頭縫到牙齦上

據內媒《現代快報》報道，葉小姐憶述，她於日前到武漢大學中南醫院口腔科就診，由一名姚姓醫生負責拔除右側上下兩顆智慧齒。其中一顆為阻生齒，需切開牙齦後拔除再進行縫合。原本以為手術順利，不料翌日醒來時，除術後疼痛外，還感到舌頭有明顯拉扯感且活動受限。

醫療事故｜醫生回1句話惹事主不滿 院方拒退款

葉小姐仔細檢查後震驚發現，舌根竟被縫在牙齦上，令她十分痛苦。她立即返回醫院求助，姚醫生僅查看後便用剪刀剪斷縫線，結束處理程序。葉小姐感憤怒質問：「這不是你的失誤嗎？」姚醫生則回應：「老眼昏花看不清」，讓葉小姐無法接受，於是向醫院投訴部門反映。

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葉小姐指出，此次剝牙總費用約1600元人民幣，她並未要求額外賠償，只希望醫院能免除此次費用。但據她轉述，一名自稱口腔科主任的工作人員於5月28日致電道歉，承認醫生因年紀大出現疏失，但以「未造成實質傷害」為由拒絕退款。報道提及，當地媒體向醫院查證時，院方表示對事件不太清楚，具體情況仍在調查中，至於姚醫生則因工作繁忙不便回應。

點擊下圖睇網民反應：

事件曝光後引起網民熱議，不少人留言表示，「舌根與牙齦縫在一起這聽著就荒唐，很明顯的操作失誤啊。醫生用『老眼昏花』作為解釋，對醫療事故就這種輕率態度，連著最起碼得道歉都沒有，連最基本的嚴謹行醫都沒有」、「好嚇人，以後拔牙別帶舌頭去」、「舌頭縫到牙齦上面了，還說沒實際傷害」。還有網友批評，「這是認錯的態度嗎？高傲什麼」、「不算是小醫院吧…診所都沒聽過這種事」。

同場加映｜3步預防細菌感染

前香港牙醫學會會長廖偉明接受訪問時曾表示，剝智慧齒手術前、中、後期做好感染控制，預防出現細菌感染：

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同場加映｜選擇牙科服務4大貼士

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