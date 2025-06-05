新冠疫情｜專家料新冠疫情未到頂　獲歐洲權威認證　10種必食營養素名單出爐

【新冠疫情／防疫／確診／免疫力／營養素】各地新冠疫情再度升溫，除了戴口罩、勤洗手等外在防護，強化自身免疫力更是攸關重要。台灣營養師引用歐洲食品安全局（EFSA）的科學研究結果，建議大眾可以多攝取10種營養素，大大增強自身免疫力，打造百毒不侵的身體。

新冠疫情｜10大獲EFSA認證免疫營養素

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁發文提醒大眾要增強免疫力，預防新冠病毒。她強調，人體免疫系統如同「天然防火牆」，而日常飲食攝取的關鍵營養素，正是構築這道防線的重要基石。根據歐洲食品安全局（EFSA）科學研究，明確認證6種維他命與4種礦物質對維持免疫系統正常運作具有關鍵作用。程涵宇整理10種關鍵營養素，且解析它們在免疫調節中的作用：

6大維他命：穩定免疫反應的主力

維他命D：可從曬太陽、蛋黃及營養強化食品中攝取。研究顯示，維他命D缺乏與免疫功能障礙、體內發炎反應有密切關聯，有機會增加感染風險。

維他命A：如蕃薯、魚類與南瓜，能保護呼吸道與腸道等第一道黏膜防線，也是調節免疫系統的重要角色。尤其肥胖者若缺乏維他命A，免疫功能可能更加失衡。

維他命C：如奇異果、番石榴與聖女番茄，具有強效抗氧化作用，能保護免疫細胞、清除自由基，提升整體防禦能力。

葉酸：可從菠菜、毛豆與珊瑚菇中攝取，參與抗體生成與白血球的分裂，是維持免疫力的重要營養來源。

維他命B6：來自雞肉、干貝等食材，有助於自然殺手細胞（NK細胞）發揮功能，協助清除遭感染的細胞。

維他命B12：如蜆、蛤與竹筴魚中，能支援免疫細胞成熟與抗體的合成。

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4大礦物質：強化免疫基礎的支柱

鋅：如牡蠣、牛肉等食物富含鋅，是抗發炎反應的關鍵元素。缺鋅會降低免疫細胞的功能，使身體防禦力打折。

鐵：存在於豬血與鵝肉中，是免疫細胞活動的重要能量來源。鐵不足會讓人體更容易遭受感染。

銅：可從海鮮、堅果中獲得，協助自然殺手細胞、巨噬細胞與中性粒細胞等免疫細胞發揮正常功能。

硒：常見於雞肉與雞蛋，具備優異抗氧化能力，並能促進抗體的產生。

新冠疫情｜體內營養素越多 抵抗力越強

程涵宇解釋，這些營養素雖非治療藥物，但能透過調節免疫反應、促進抗體生成及維護細胞功能，成為人體對抗病毒的重要助力。有國際研究已證實，體內維他命D、C、B12及鐵的濃度，與新冠肺炎感染風險及嚴重程度呈顯著負相關。換言之，體內的營養素的含量越多，自身免疫力更強，感染新冠病毒的機會越低。

程涵宇提醒，維持規律作息與均衡飲食是防疫的基本步，應將這些營養素融入日常飲食，均衡攝取「乾淨健康食物」，都是在為身體儲備對抗病毒的「防禦資本」。

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新冠肺炎｜病毒進化三大特徵：更易傳播、更會躲藏、更難察覺

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁撰文，指出新冠病毒改玩「潛行」模式，新型變異株KP.2、JN.1、XBB 等「FLiRT 家族」，比起舊病毒株更容易人傳人。從近來確診的病例可見，就算過去曾經感染新冠或打過疫苗，也可能再次中招，且這波感染症狀像感冒、腸胃炎，肺部卻可能默默出現「毛玻璃」狀的病變，病毒變得更易傳播，症狀亦更難察覺。

黃軒綜合出5大最新病徵，當中發燒和喉嚨痛不一定是最主要的症狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 腹瀉：以為只是吃錯食物 全身無力：覺得只是捱夜，睡眠不足 頭痛：當成讀書或是用手機過久 喉嚨輕微乾癢：不是劇痛常被無視 嗅覺變鈍：需要仔細留意才會發現

新冠肺炎｜應對新變種4招應對

面對症狀表現的變化，黃軒指出，就算沒有發燒亦不等於沒有感染病毒，因病毒變種後可能僅表現為輕微不適，忌掉以輕心。第二，當身體出現輕微不適就要留意，萬一出現發高燒等嚴重症狀，就要立刻求醫，避免延誤治療。第三，若前往人煙稠密的地方時，最好戴口罩保護自己。建議採取以下措施應對最新一波的疫情：

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新冠肺炎｜成人6大重症症狀

據台灣疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，呼籲患者如快測呈陽性後，出現以下重症症狀速求醫：

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新冠肺炎｜兒童8大重症症狀

此外，這波疫情感染人數有年輕化趨勢，有醫生提醒，若兒童感染新冠後出現以下症狀，恐是重症先兆，呼籲家長要留意並立刻帶同就醫：

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