  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食速報｜Starbucks夏日星冰爽系列登場　奇異果熱情果與味蕾開派對

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

美食速報｜Starbucks夏日星冰爽系列登場　奇異果熱情果與味蕾開派對

這個夏天，Starbucks帶來全新夏日星冰爽系列，以繽紛果香與冰爽口感陪大家消暑一夏！無論你鍾意酸甜果味定椰香滑口，總有一款啱你心水。
 
夏日系列精選包括：

1.奇異果熱情果凝珠檸檬星冰爽及奇異果熱情果凝珠星冰爽（選用椰子奶）：一口咬開驚喜的凝珠，熱情果果汁和果肉瞬間散發，激活味蕾，喚醒你的所有感官。

奇異果與熱情果的組合清新清爽，達至完美平衡，再 以新鮮奇異果果肉點綴，鮮艷的外觀配搭多重口 感，清新風味令人難以抗拒，解渴一流！

飲品可 選擇搭配清爽檸檬汁或濃郁椰子奶，呈現不同風味。只提供凍飲。

點擊圖片放大
+4
+3

2.草莓巴西莓檸檬星冰爽沙冰及粉紅草莓巴西莓星冰爽沙冰（選用椰子奶）：完美融 合草莓與巴西莓果味，每一口的沙冰都讓你仿如 置身於酸甜交織的冰凍果園，讓你瞬間降溫，是對抗酷暑的完美之選！

頂層灑上凍乾草莓粒作點綴，增添層次。飲品可選擇搭配清爽檸檬汁或濃 郁椰子奶，呈現不同風味。提供星冰爽沙冰版本。

夏日清爽美食推介

點擊圖片放大
+5
+4

同場加推（指定星巴克分店有售）：

黃金烘焙系列咖啡新品
・短笛咖啡｜細膩奶泡配果酸尾韻，輕盈又香醇
・漸層咖啡｜冰鮮奶與熱濃縮咖啡交織，層次分明，打卡一流！

全新「Paw」商品系列以活力滿滿的夏日為靈感，設計出一系列 玩味單品。系列共推出 6 款單品，包括咖啡杯、手提袋及凍杯等，每件均印有可愛狗狗的 俏皮圖案，為你的夏日出遊增添一絲趣味。只限網上商店發售。 商品 特

同步登場仲有「Mediterranean Summer」商品系列，以簡約黃白設計加上清新檸檬元素，打造度假感滿滿嘅隨行杯、凍杯、咖啡杯，陪你一齊Chill住過夏天。

Bearista化身可愛月兔咖啡師，仲有夢幻氣氛燈，中秋送禮一流。

另外，充滿玩味的 Bearista Moon Bunny 為中秋佳節更添滋味；內含三款精心製作的限定口味月 餅：流心奶黃兩個、流心榛子咖啡一個及抹茶紅豆一個，搭配四包 Starbucks Origami，與月 餅完美配搭即日起在香港及澳門開售。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票
17:00 2025/06/04
著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
17:32 2025/06/04
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
非遺六月｜鼓勵市民品味非遺飲食 招募全港食肆參予支持餐飲業
今日 15:22
非遺六月｜鼓勵市民品味非遺飲食 招募全港食肆參予支持餐飲業

你可能感興趣

著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票
17:00 2025/06/04
著數優惠｜可口可樂出潮語專屬字眼可樂罐　大抽獎即贏逾萬元日本雙人來回機票
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
17:32 2025/06/04
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
非遺六月｜鼓勵市民品味非遺飲食 招募全港食肆參予支持餐飲業
今日 15:22
非遺六月｜鼓勵市民品味非遺飲食 招募全港食肆參予支持餐飲業
餐廳情報 美食 星巴克 烘焙

最高瀏覽

六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
猝死｜荃灣20餘歲女子疑洗澡時突然昏迷　送院搶救不治
猝死｜荃灣20餘歲女子疑洗澡時突然昏迷　送院搶救不治
小一派位2025︱家長自爆「自殺式」填表竟抽中首志願　有人派到第22志願哭問可明年再抽？【附叩門貼士】
小一派位2025︱家長自爆「自殺式」填表竟抽中首志願　有人派到第22志願哭問可明年再抽？【附叩門貼士】
牛奶推薦2025｜部分牛奶添加劑或可致腸炎　盤點22款不含添加劑名單
牛奶推薦2025｜部分牛奶添加劑或可致腸炎　盤點22款不含添加劑名單
急症室最長等候時間（06月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月05日 時間12:05）