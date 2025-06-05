美食速報｜Starbucks夏日星冰爽系列登場　奇異果熱情果與味蕾開派對

這個夏天，Starbucks帶來全新夏日星冰爽系列，以繽紛果香與冰爽口感陪大家消暑一夏！無論你鍾意酸甜果味定椰香滑口，總有一款啱你心水。



夏日系列精選包括：

1.奇異果熱情果凝珠檸檬星冰爽及奇異果熱情果凝珠星冰爽（選用椰子奶）：一口咬開驚喜的凝珠，熱情果果汁和果肉瞬間散發，激活味蕾，喚醒你的所有感官。

奇異果與熱情果的組合清新清爽，達至完美平衡，再 以新鮮奇異果果肉點綴，鮮艷的外觀配搭多重口 感，清新風味令人難以抗拒，解渴一流！

飲品可 選擇搭配清爽檸檬汁或濃郁椰子奶，呈現不同風味。只提供凍飲。

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2.草莓巴西莓檸檬星冰爽沙冰及粉紅草莓巴西莓星冰爽沙冰（選用椰子奶）：完美融 合草莓與巴西莓果味，每一口的沙冰都讓你仿如 置身於酸甜交織的冰凍果園，讓你瞬間降溫，是對抗酷暑的完美之選！

頂層灑上凍乾草莓粒作點綴，增添層次。飲品可選擇搭配清爽檸檬汁或濃 郁椰子奶，呈現不同風味。提供星冰爽沙冰版本。

夏日清爽美食推介

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同場加推（指定星巴克分店有售）：

黃金烘焙系列咖啡新品

・短笛咖啡｜細膩奶泡配果酸尾韻，輕盈又香醇

・漸層咖啡｜冰鮮奶與熱濃縮咖啡交織，層次分明，打卡一流！

▲ 全新「Paw」商品系列以活力滿滿的夏日為靈感，設計出一系列 玩味單品。系列共推出 6 款單品，包括咖啡杯、手提袋及凍杯等，每件均印有可愛狗狗的 俏皮圖案，為你的夏日出遊增添一絲趣味。只限網上商店發售。 商品 特

同步登場仲有「Mediterranean Summer」商品系列，以簡約黃白設計加上清新檸檬元素，打造度假感滿滿嘅隨行杯、凍杯、咖啡杯，陪你一齊Chill住過夏天。

▲ Bearista化身可愛月兔咖啡師，仲有夢幻氣氛燈，中秋送禮一流。

另外，充滿玩味的 Bearista Moon Bunny 為中秋佳節更添滋味；內含三款精心製作的限定口味月 餅：流心奶黃兩個、流心榛子咖啡一個及抹茶紅豆一個，搭配四包 Starbucks Origami，與月 餅完美配搭即日起在香港及澳門開售。

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