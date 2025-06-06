城大舉辦「HK Tech 300 Expo」創新創業博覽  滙聚三百初創展現科研轉化實力

▲ 創新科技及工業局局長孫東教授（右六）、城大校董會主席魏名成（明德）先生（右五）、城大司庫錢應安先生（左五）、城大校長梅彥昌教授（左四）、城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授（右四）以及一眾嘉賓主持「HK Tech 300 Expo」的開幕典禮。

為推動科研成果轉化落地，香港城市大學（城大）的HK Tech 300計劃至今已培育近千間初創企業，以不同範疇的科技創新方案解決全球議題，促進社會及經濟發展。城大於上月23至24日一連兩天於校內舉辦「HK Tech 300 Expo」創新創業博覽，滙聚超過300間由城大及HK Tech 300培育的初創企業，並舉行逾60場創業投資路演，促進初創、投資者、工商業界與海內外合作夥伴之間的交流，進一步推動香港、內地以至國際間初創生態圈的蓬勃發展。

城大於博覽會首日舉行開幕典禮，由創新科技及工業局局長孫東教授、城大校董會主席魏名成（明德）先生、城大司庫錢應安先生以及城大校長及大學傑出教授梅彥昌教授擔任主禮嘉賓。泰國駐香港總領事吳豐燦先生、越南駐香港總領事黎德幸女士，以及內地12個HK Tech 300夥伴城市的政府及合作機構代表亦有出席。

典禮同日更舉行了「HK Tech 300國際創新創業千萬大賽」的啟動儀式，進一步將HK Tech 300計劃拓展至世界各地。

▲ 城大校董會主席魏名成（明德）先生（左一）、城大校長梅彥昌教授（右一）及城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授（右二）一同向創新科技及工業局局長孫東教授（左二）介紹HKTech 300計劃的成果。

官產學研投多方合作 創造蓬勃初創生態圈

孫東教授在致辭時讚揚城大在培育年輕人才和扶植初創企業的貢獻，他說：「城大和HK Tech 300為促進跨學科、跨界別及跨行業的合作締造了一個蓬勃的生態圈。」他又寄語各界共同努力為年輕創業者提供必要的資源、指導和機會，進一步推動香港發展成為國際創新科技中心。

魏名成（明德）先生則指出，城大會繼續以香港為基地、背靠祖國、聯繫全球，培育下一代成為具有全球視野的創新創業領袖。另外，梅彥昌校長在致謝辭時提及，城大及HK Tech 300在創新創業方面的卓越成就，有賴於「官產學研投」之間的廣泛合作和支持，他說：「城大將持續建構一個可連繫不同界別的世界級平台，助力年輕人才與深科技初創企業的成長及發展。」

HK Tech 300助初創打入海內外市場

今次HK Tech 300 Expo博覽展出了近300間由城大及HK Tech 300培育的初創企業，涵蓋了生物和健康科技、資訊科技和人工智能、先進製造和環境、社會和管治（ESG）、金融科技等領域的一系列創新解決方案。博覽會同時展出了城大獲政府「產學研1+計劃」撥款資助的科研項目、今年第50屆日內瓦國際發明展獲獎隊伍，以及城大創新學院首屆理學碩士（創新創業）畢業生的創新方案和商業計劃。

▲ 圖左起為億杉醫療首席財務官陳弘遠先生、晶准醫學技術總監余瑋健博士、領航智能創辦人陳曉玲博士，以及Locolla創辦人程俊豪先生。

▲ 「HK Tech 300 Expo」展出了近300間由城大及HK Tech 300培育的初創企業，並舉行超過60場創業投資路演。

參展的晶准醫學（Cellomics）是「產學研1+計劃」資助的科研項目之一，專注研發「循環腫瘤細胞（CTC）」檢測技術，其技術總監余瑋健博士表示，團隊的技術來自城大多年來的科研成果，同時通過大學與HK Tech 300的支持令公司在商業發展上有更清晰方向。

另一參展的億杉醫療（E3A Healthcare）是一間來自新加坡、提供婦嬰居家醫療方案的初創企業。公司去年於「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」獲勝並進駐香港，其首席財務官陳弘遠先生認為計劃可助公司對接不同人脈和投資機會，對進軍大灣區市場有莫大幫助。

洞悉市場需要 轉化科研落地

同場參展的亦有本地共享單車品牌Locolla（即Locobike）及領航智能（AI Guided），分別是HK Tech 300天使投資初創及種子基金團隊。前者的創辦人程俊豪先生表示，計劃不但提供資金支持團隊研發新技術、擴大業務規模和拓展市場份額，亦加強了他們與學術、科研和產業之間的聯繫，有助其科研成果更好地融入日常營運之中。

領航智能則專注開發人工智能導盲腰帶（GUIDi），利用光學模組和AI強化電腦視覺模組等技術檢測障礙物，並通過振動脈衝為視障人士導航。其創辦人陳曉玲博士認為，HK Tech 300就如初創的「雷達、保護罩」，為初創提供強大的工商產業網絡，有助科研技術落地發展，同時獲得市場認可。

HK Tech 300 Expo展現龐大創新創業生態圈

城大自2021年起成立的HK Tech 300計劃至今培育了超過900間初創企業及團隊，當中逾200間初創獲批高達100萬港元的天使投資。計劃有超過250名來自不同工商產業的創業導師，以及超過100間公私營機構作為策略和投資合作等夥伴，並於2022年及2023年起進一步將HK Tech 300的生態圈通過千萬大賽拓展至內地與東南亞地區。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授表示，今次博覽會展現了HK Tech 300過去四年的卓越成果，並為初創、投資者、業界和海內外合作夥伴提供深入交流的機會。他說：「城大會繼續透過HK Tech 300培育創新人才，並將大學的世界級科研成果推進至產業化，促進社會及經濟發展，並配合國家作為『科技強國』的戰略需要，為年輕一代創造更蓬勃的創科生態圈。」

（特約）