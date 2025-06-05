精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾

【工作壓力／香港仔／抑鬱症】鴨脷洲海怡半島其中一住宅單位於上周六（5月31日）發生一宗男子墮樓死亡案。死者為一名42歲姓葉男子，生前疑為香港仔一間中學教師，而且有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。葉男離世後，有疑似學校通告亦於網上流出。TOPick正向有關學校查詢事件。

事發於5月31日下午約4時50分，警方接獲報案指有人於海怡半島一單位窗邊墮樓，警方、消防及救護人員抵達現場後，發現葉男（42歲）已傷重不治。據了解，葉男生前有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。警方現場檢獲屬於死者的一副眼鏡、一部手機和一對拖鞋，經調查後相信事件無可疑，列作「自殺」案，惟死因有待驗屍後確定。

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有消息指，葉男生前於香港仔聖伯多祿中學任職教師，近日亦有疑似學校通告流出。校方於通告中以「老師不幸離世」為題，並指全校師生對事件極為難過和悲痛，但指現在事件交由警方調查，因此「不宜對事件作揣測或下判斷」。

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校方在通告中又表示，已即時啟動危機處理程序，並透過班主任於6月4日早上在班內把這件不幸事件通知學生，「學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為受影響教師及學生提供輔導，協助他們疏導情緒」。校方提醒家長在未來數星期留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並呼籲家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

自殺先兆｜9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

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抑鬱症｜抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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