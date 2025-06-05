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健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 13 分鐘前

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【TVB／免疫系統／敏感／紅疹】TVB當家花旦姚子羚（Elaine）日前自揭健康問題，指自己因免疫系統異常導致全身反覆出現紅疹，需長期服用抗敏藥及類固醇治療。44歲的她坦言整個五月飽受紅腫搔癢困擾，雖幸未蔓延至臉部，但醫生警告症狀需8至12週才能緩解，目前正嚴格戒口，並暫停戶外活動以專注休養。

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姚子羚6月1日於社交平台發文透露，自己於5月開始不停生又紅又癢的疹子，求醫後一直服用抗敏藥及類固醇藥物，惟紅疹如「過山車般發展至頂點後才會趨緩」，伴隨強烈嗜睡副作用，直言身心疲憊影響後續工作準備，祝願大眾注重健康，並期盼六月能逐步康復：

希望這個六月我的皮膚、我的身心，要趕快好起來，才能跟陽光玩遊戲！

健康警號｜情路坎坷　傳因1事豪門夢碎

事業順遂的姚子羚感情路始終未果，最受矚目為與億萬富豪「的士邦」鄭子邦三年戀情。據傳因逼婚導致分手、豪門夢碎。不過早前，有傳她與徐少強和雪梨的兒子、今年42歲的徐偉棟傳出「超越朋友關係」。

去年11月生日時，胡杏兒、胡定欣等姐妹曾贈送她「一生幸福」清酒祝福，意外引發網友猜測脫單可能，對此姚子羚未正面回應，僅強調珍惜相聚時刻，並以愛心飯盒捐贈長者作為別具意義的生日禮物。

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Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

健康警號｜蕁麻疹可分急性或慢性

台灣皮膚科專科醫生周宛儀微曾指出，蕁麻疹俗稱「風赧」，發作時會產生會癢的紅色或白色膨疹。同時，亦可能伴隨神經血管性水腫，一般會發作在眼皮、嘴唇或是手腳皮膚上，而嚴重的神經血管性水腫甚至會腫到氣管，造成呼吸困難，甚至會腫到腸胃道，出現肚瀉症狀。蕁麻疹發作時，會呈現一條條似被搔抓過的痕跡，甚至整片紅腫或是一顆一顆紅疹。

周醫生指，蕁麻疹可按照發作時間分為急性或慢性︰

  • 急性蕁麻疹（發作時間少於6周）：急性發作，屬於過敏反應，能找出過敏因素，例如氣溫、陽光、或食物等。 
  • 慢性蕁麻疹（發作時間多於6周）：症狀反覆且持續出現，為免疫系統的過度活化，通常找不到病因或誘因。

而慢性蕁麻疹亦可細分為自發性及誘發性︰

慢性自發性蕁麻疹（chronic spontaneous urticarial, CSU）

一般慢性自發性蕁麻疹找不到誘發原因，會反覆出現，多數與與精神壓力有關，通常不是食物過敏所引起的。如果是食物過敏所引發，多數病患在發現並避免誘發的食物後大多可以控制。慢性自發性蕁麻疹可以反覆拖上數個月，甚至有人試過10年以上都無法根治。

慢性誘發性蕁麻疹（chronic inducible urticaria, CInU）

物理性蕁麻疹常會看到一抓就腫起來的皮膚劃紋反應，而且身上受壓迫處出現線狀的膨疹。

健康警號｜常見蕁麻疹發作5大原因

周醫生表示，每個人誘發蕁麻疹的原因不一，平日可以觀察自己是否有吃到或接觸較少碰到的東西，了解自己誘發蕁麻疹的原因。

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健康警號｜減低蕁麻疹發作風險8大方法

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資料來源：IG@elaine_yiu

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