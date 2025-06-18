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好人好事｜港漂發現港鐵座位有污水　港媽一舉動令其自愧兼感概：高素質香港

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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港漂發現港鐵座位有污水，港媽一舉動令其自愧兼感概：高素质香港！

【港鐵 /港漂 / 港師奶 / 好人好事】香港人因生活節奏快常常被人誤解為冷漠，但其實外冷内熱的港人經常默默做好事。近日就有一位來港生活的港漂於社交平台分享她遇到的暖心事，當日乘坐港鐵的她發現有座位被污水弄髒，便好心提醒了一位香港大媽要小心，其後大媽的1個無私舉動瞬間令港漂自愧：「沒有這樣的格局」，並不禁大讚香港為高質素城市。

近日，有一位從上海到港生活的港漂以「戳中我了！为香港的大妈点赞！」爲題在於小紅書分享一則帖文，講述了她當日乘坐港鐵時，發現一位剛離座的婆婆所坐的座位上有一灘污水，推斷是婆婆買餸的膠袋漏水所導致。

女事主站在座位旁，想提醒準備坐下的乘客。剛巧車廂進來一位香港大媽，她便提醒對方小心座位的污水，對方聽後「不紧不慢拿出了纸巾，仔細地擦了起來」。女事主起初以爲大媽會待抹乾淨後坐下，豈料對方已到站下車。

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港漂提醒港大媽地鐵座位有污水，其後大媽的1個無私舉動令港漂自愧不如。（《每一程，滿載》劇照）

好人好事｜盛讚香港高素質城市

於圖片可見，大媽手持抹過污水的紙巾下車，相信待找到垃圾桶時丟棄。女事主認為，不需要座位的大媽本可以視而不，但「她也不聲不響做了這件『小事』」，大媽的無私舉動令港漂形容自己：「瞬間我就被暖到了」。

女事主稱儘管自己沒帶紙巾，但也自愧沒有大媽這樣的格局，於是不禁感概：「難怪香港被成為高素質城市」，並表示這並非憑空而來，而是由每一個外冷内热香港人共同鑄造而來，更為香港點讚。

於圖片可見，大媽手持抹過污水的紙巾下車，相信待找到垃圾桶時丟棄。（小紅書截圖）

好人好事｜網民：公德心從小開始培養

對於香港大媽暖心舉動，部分網民表示不足為奇，「這是很平常的事」、「這沒什麽，不做就反而很奇怪」，更有土生土長的港人指出，「從小到大都會這樣做，幼兒園已經有教！」、「成日都係咁」、「公德心從小開始培養」。還有内地網民留言贊揚，「香港确实素质很高」、「香港人很好」。

部分網民則認為公德心有「傳染性」，當受過陌生人的好意，內心感溫暖後自然會令大家對他人報以關懷，「就這樣城市越多的把公德善意不經意地展示出來」、「我們慢慢學習！未來大家都是高素質市民！」。

有土生土長的港人留言指出，公德心從小開始培養！（《每一程，滿載》劇照）

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