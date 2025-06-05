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哈佛大學︱白宮禁哈佛新國際生入境　考慮撤銷現有國際生簽證

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 3 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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白宮宣布禁止哈佛新國際生入境，並考慮撤銷現有國際生簽證。

【哈佛大學/中國留學生/美國留學/白宮/學生簽證】繼美國政府將開始註銷（will start revoking）中國留學生的簽證後，美國白宮在網站再度公布，總統＃特朗普簽署公告，限制哈佛大學外國學生簽證，禁止哈佛大學新國際生入境美國，理由是危及國家安全。

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該公告表示，暫停任何持有F、M或J簽證的哈佛大學新生以非移民身分入境美國。該公告指示國務卿魯比奧，考慮撤銷符合該公告標準的哈佛在校學生現有的F、M或J簽證。

該公告又稱，公告內容不適用於透過學生交流簽證計劃（SEVP）就讀其他美國大學的外國人，但符合公告內容（損害國家利益）的外國人除外。

白宮網站公布。

特朗普說表示，「我認為，上述外國公民的入境損害了美國的利益，因為在我看來，哈佛大學的行為使其不適合成為外國學生和研究人員的目的地。」

繼特朗普。（法新社）

公告中再次批評哈佛大學長期以來一直縱容損害美國利益的行為：「聯邦調查局 (FBI) 長期以來一直警告稱，外國對手利用美國高等教育的便利條件竊取資訊、利用研發成果並傳播虛假訊息。近年來，哈佛大學犯罪率急劇上升，但未能對校園內至少某些類型的違規行為進行懲戒。」

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