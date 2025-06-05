公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】

立法會最新公布「綜援受助人數最多的首20個公共屋邨」，其中觀塘一條邨連續3年成為最多綜緩受助人居住的公共屋邨，共有2,530名受助人，結果引起網民熱議，有人詫異當中有一半是九龍區，也有人分析多綜緩受助人的屋邨，可能與該區的屋住的長者數目有關。

公屋綜援戶｜綜援受助人數最多公屋 呢條邨連續3年於榜首

立法會於日前（28日）公布「綜援受助人數最多的首20個公共屋邨」，截止2024年12月底，最多綜援受助人的3個屋邨分別是觀塘秀茂坪邨、葵青葵涌邨及深水埗石硤尾邨，其中秀茂坪邨共有2,530名受助人，連續3年成為最多綜緩受助人居住的公共屋邨。

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勞工及福利局局長孫玉菡以書面回覆立法會議員顏汶羽提問指，綜援計劃和公共福利金計劃是香港社會保障制度的一部分。社署會按風險為本處理綜援個案，包括定期覆檢所有已批核個案，以不同形式要求受助人重新申報入息和資產，以核實他們是否符合資格繼續領取福利。

他又表示，政府每年會根據機制，按社會保障援助物價指數變動調整綜援計劃的金額及公共福利金計劃津貼金額，維持相關現金援助的購買力。

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公屋綜援戶｜網民分析：老人家多，綜援就會多

綜援受助公共屋邨名單引起大批網民討論，有網民以「10大綜援屋邨」為題於討論區發文，驚訝天水圍未有上榜，當中有一半竟是九龍區。對此，有網民分析當中有不少都是較多長者居住的屋邨，申請綜援的數目自然較多，「多老綜人士可能同條村多老人家有關」、「綜援多只有兩個可能：一新移民多，二老人家多」、「宜家有十大老綜屋（苑），以前就十大屋（苑）」。

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公屋綜援戶｜全港10區收入中位數排名 最低收入僅$24200？

根據政府每年公布的「按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字」報告，最新數據顯示，2024年整體全港家庭住戶每月入息中位數為$30,000，與2023年持平。

數據顯示，家庭住戶每月入息中位數高低排名，第一名是「中西區」，月入$42,400，而最後一名是「觀塘區」，月入$24200，兩者相差$18200。以下10個排名：

地區 月入中位數 1.中西區 $42,400 2.西貢區 $41,200 3.灣仔區 $40,800 4.油尖旺區 $29,000 5.屯門區 $26,200 6.北區 $25,800 7.黃大仙區 $25,600 8.葵青區 $25,500 9.深水埗區 $24,500 10.觀塘區 $24,200

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