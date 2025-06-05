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小一派位2025｜鄭嘉穎安排6歲大仔母校升小一　為學好中文做華仁仔：不懂寫中文怎做中國人

升學教育

撰文： 艾維

發布時間： 2 小時前

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小一統一派位昨日放榜，鄭嘉穎大仔鄭承悅（Rafael）為應屆小一新生。

【小一派位2025/小一統一派位2025/鄭嘉穎陳凱琳兒子】2025年度小一統一派位結果昨日公布，鄭嘉穎的大仔鄭承悅（Rafael）為應屆學生，早前鄭嘉穎透露打算安排兒子升讀其母校番禺會所華仁小學（下稱華仁），其兒子是否獲派心儀小學，引來外界關注。

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鄭嘉穎陳凱琳兒子｜安排大仔讀名校學好中文

關於6歲愛兒Rafael是否如願獲派番禺會所華仁小學，其母陳凱琳向TOPick表示暫不作回應。

去年10月，鄭嘉穎出席活動時曾分享，希望兒子能透過入讀母校學好中文，小學畢業後亦可直升傳統名校香港華仁書院。由於太太陳凱琳曾留學加拿大，因此家中主要使用英語及普通話溝通。他笑言：「兒子聽得懂廣東話，但不太會說，至於寫中文字則像象形文字。」

（取自instagram）

小一自行分配2025｜鄭嘉穎大仔穩袋20分

若Rafael透過自行分配學位入讀華仁，根據該校計分制度，父親為畢業生可獲10分，適齡申請兒童則可再獲10分，合共20分。此外，如申請學生與學校辦學團體擁有相同宗教信仰，則可額外加5分。在世襲制的優勢下，Rafael入讀華仁的機率相當高。

番禺會所華仁小學為港島東區名校。（香港經濟日報資料圖片）

小一統一派位2025｜華仁小學知名校友

番禺會所華仁小學成立於1971年，由旅港番禺會所及耶穌會共同創辦，是一所政府全日制津貼小學，學校舍位於北角，主要以粵語授課，該校的直屬中學為香港華仁書院

番禺會所華仁小學培育了眾多知名校友，其中包括藝人張智霖、李克勤及「白花油王子」顏福偉。此外，倪匡之子倪震、何猷君、何猷啟及港大醫學院院長梁卓偉皆曾在此校就讀。

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小一統一派位2025｜鄭嘉穎拒做虎爸：讀不成再轉校

早於大仔Rafael只得兩歲時，鄭嘉穎已計劃安排兒子報讀其母校，當年他於訪談中解釋：「他是第三代㗎喇，我跟爸爸也就讀這間，因為我想他學好中文，讀幾年先，聽聞現在的功課很深奧、很難捱，某些朋友的兒子讀了兩、三年便轉讀國際學校，做不完功課而晚晚喊，他辛苦即是我辛苦吧。」

嘉穎強調不會變成「虎爸」一族，他說：「只希望他們有個快樂童年，若應付不來就轉讀國際學校，但是要識寫自己的中文名，至少有二、三年級程度的中文水平，連一個中文字也不懂寫，怎樣做一個中國人？」

現年55歲的鄭嘉穎於香港華仁書院讀至中五，之後往加拿大升學，他曾大讚母校校風很好，很注重體育運動，不會只是死讀書，早年由外地返港，也曾返母校探望老師，更會相約校友打籃球。

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