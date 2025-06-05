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屈臣氏集團夥拍不同慈善機構推展多元回收計劃 致力減少浪費支持基層及社區

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發布時間： 2025/06/05 17:30

最後更新： 2025/06/05 17:32

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

根據環境保護署於去年底發布的《2023年香港固體廢物監察報告》顯示，香港於2023年都市固體廢物總棄置量較2022年下跌2.2%，而廢物回收率則微升1個百分點，環境及生態局局長謝展寰形容這是社會各界共同努力的成果。一貫致力實踐可持續發展的屈臣氏集團，對推動回收同樣不遺餘力，該集團旗下屈臣氏、百佳超級市場（下稱百佳）、豐澤及屈臣氏酒窖皆積極夥拍不同慈善機構開展多元回收計劃，更致力支持基層及社區。在減少環境污染之餘，也能避免浪費，並令有需要的人士受惠，達致多重效益。

屈臣氏早於2015年已陸續在店內推出多項大型回收計劃，全方位推動可持續發展，並坐擁多項第一。

作為全港No.1的回收零售商，屈臣氏早於2015年已開始在店內開展多項大型回收計劃，全方位推動可持續發展十年至今，一直領先業界。除了擁有多個「第一」，包括最全面回收種類、最多回收點，以及豐富會員回收獎賞外，過去4年間，7 大回收計劃共回收逾170 萬個空瓶， 相當於超過1,500 棟長江集團中心的高度，至於參與回收的會員人數亦錄得2萬5千人，反映在眾志成下，不同回收行動皆迭創佳績，逐步發展成為香港社會重視及推動環保的重要力量。

屈臣氏將收集到的空瓶交給本地環保機構V Cycle 回收再造，早前並派出義工團隊前往參觀，與一班長者體驗膠樽回收工序。

屈臣氏回收覆蓋全面 以獎賞推動全民參與

截至目前，屈臣氏已聯同Loreal、 Colgate、Friso等不同合作夥伴聯手推動可持續發展，實施七大回收計劃，當中廣及個人護理容器、美容彩妝、保健品等日常用品，上年並將回收種類延伸至成人和幼兒奶粉罐，以及牙膏管。顧客參與回收更可獲電子印花以換取禮品、賺取積分及優惠券等獎賞，鼓勵普羅大眾養成將廢棄物回收循環再用的環保習慣。

今日是世界環境日，屈臣氏即日起加推補充裝回收，只須帶同已清潔好的任何品牌個人護理補充裝前往全綫分店，除獲得電子印花等獎賞外，更可參與慈善義賣活動。凡購買1件補充裝，屈臣氏將捐出３元予環保社企V Cycle支持環保教育及回收再造。此外，為提升可持續發展的成效，該公司在產品開發及採購上亦以此為宗旨，現時共有160個品牌及近800件可持續發展產品，同步引入Clean Beauty、環保補充裝，以及具備可持續成分和包裝的產品，包括竹纖維面紙、環保牙刷、袋裝紙巾及護膚品等，務求為減少生態足跡及積極保護地球作出更大貢獻。

百佳捐出仍可食用的肉類、蔬菜、水果及剩餘的散裝麵包，再由「惜食堂」製成飯餐和食物包贈送給有需要人士。

首設智能食物捐贈機 百佳開創業界先河

多年來與惜食堂攜手合作推行剩食回收計劃的百佳，由2012年開始已是全港首間捐贈剩餘食物的超級市場，截至2024年已向惜食堂捐贈超過4千2百噸食物，並製成超過,300 萬個飯餐，免費派予有需要人士。隨著科技日益進步，百佳於2022年更推出別具特色的「智賞捐」智能食物捐贈機，亦是超市首個智能食物捐贈項目，進一步推廣捐食活動，更讓顧客更便捷地透過綫上及綫下（O+O）平台捐贈食物。針對非食用廚餘，除通過本地堆肥被重新利用外，也可用作動物飼料，或轉移到O‧Park等有機垃圾處理設施，從而避免運送至堆填區。

由2012年開始，百佳成為全港首間捐贈剩餘食物的超級市場，透過惜食堂將剩食製成飯餐，免費派予有需要人士。

近年百佳開始與花王、長春社及The Loops合作，推出「回塑‧重新給膠樽新生命︰花王膠樽回收計劃」，顧客在PNS網購下單後，待送貨時可將任何品牌的衣物清洗及護理、家居清潔、洗潔精、頭髮護理、面部及身體護理產品等膠樽，交給 PNS 網購物流團隊。

豐澤與香港明愛轄下的明愛電腦工場合作，在電子產品零售市場推出首個「手提電腦變身計劃」，回收手提電腦再作翻新。

豐澤舊機翻新轉贈基層家庭 全新推出充電寶回收

深明不當處理電子垃圾或會釋放有毒物質到空氣、土壤及河流，造成環境污染，也會引致資源浪費，豐澤特別與香港明愛轄下的明愛電腦工場合作，在電子產品零售市場推出首個「手提電腦變身計劃」。顧客可將舊機帶到指定20間覆蓋全港各區的豐澤分店，支持環保回收手提電腦。在香港明愛支持下，有關計劃將同時培訓青年將舊機翻新，煥然一新的手提電腦會送贈給基層家庭循環使用，創造多贏局面。

手提電腦將進行安全妥善的資料銷毀，維修可再用品或循環再造，並將成功修復的電腦捐贈予有需要人士，給予他們一個學習機會。

為增進回收成效，豐澤與環保社企V Cycle 合作，在指定分店設置電子物品回收箱，鼓勵顧客回收手機USB充電綫、電腦或電器連接電綫、USB手指、記憶卡及硬殼手機殼等，今年４月更擴展至充電寶回收計劃，更可享環保換購優惠，加強推動回收再造。

近年屈臣氏酒窖亦推出回收計劃，回收酒瓶及木酒箱。顧客可將已洗淨的玻璃酒瓶帶回門市，而收回來的玻璃瓶及木酒箱將交至環保團體進行循環再造，以製作環保磚及建築材料。部分木酒箱亦會升級再造成不同新產品，小至鎖匙架、小食盤，大至傢俱、抽屜等，充滿可能性。成品如部分傢俱、抽屜等會捐贈予低收入家庭，幫助有需要人士。

想加入回收減廢的行列，就由今天起從支持屈臣氏集團各項回收計劃踏出第一步，共同推動香港邁向可持續發展的未來。

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