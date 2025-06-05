新手媽媽｜39歲王君馨坐月呻做女人好難　想出奇招用1物停止初生B女哭泣

【新手媽媽/王君馨/坐月】39歲的王君馨（Grace）於2016年與丈夫Daniel結婚，去年宣布懷孕，至上月底Grace晒出一家三口合照，公佈女兒出世喜訊。正在坐月的Grace作為新手媽媽，感受特別深，她日前發文大呻做女人很難，又指BB經常哭泣，想用一個奇怪方法來解決這個問題！

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新手媽媽王君馨｜懷孕後變得情緒化

Grace在2021年離巢TVB後轉型做獨立歌手，並開設YouTube頻道，不時分享日常生活，工作轉了跑道的她，又一度為了完成開個人演唱會的心願而暫停與老公的造人計劃，最終她在2023年圓夢，及至去年底宣布懷孕。

她成為準媽媽後，不時分享懷孕的心路歷程，曾講過自己懷孕後變得情緒化：「我頭兩三個月變得好感性，我睇睇下飲食節目都會響度喊，又試過同老公食食下飯，唔知做咩突然喊，但自己又唔知咩事，覺得好大壓力同不安。」

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新手媽媽王君馨｜上月底報喜順產誕下女兒

直至上月29日Grace在IG報喜，指女兒Audrey已順利出生，終於「升呢」做新手媽媽，她又感激醫護及老公照顧，陪她渡過10多個小時的接生過程，當時還透露生產前4個月，才決定由開刀改為順產，更跟自己打氣：「BB好似同我講，媽媽你得㗎！」

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新手媽媽王君馨｜呻做女人難 想用1物停止B女哭泣

Grace現時正在坐月，但不忘更新IG分享做媽媽的點滴，日前她就在IG限時動態貼出一段英文字，上面寫道：「當女人真困難，總是想買東西，想打人，想減肥，想吃甜食。」心情似乎百般交雜。

之後她再分享一段短片，片中有多個BB爆喊，但只要有人放一片芝士在他們頭上，BB隨即便不哭了，相當神奇！Grace也有留言：「我該怎麼做才能讓寶寶停止哭泣？我絕對需要嘗試一下。」看來她還未習慣初生BB經常哭鬧，想用芝士來停止B女喊聲。

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