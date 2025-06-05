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周末好去處｜英國文化協會全新「書店畫廊」　揭幕展向亨利．摩爾經典藝術致敬 

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撰文： 李越樺

發布時間： 25 分鐘前

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英國文化協會全新改造的藝術空間「書店畫廊」（Bookshop Gallery）於本周開幕，其前身為英國文化協會書店，經全面翻新後將定期舉辦各類型藝術展覽，除展出英國文化協會藝術收藏中的珍貴藏品，亦會與本地及國際藝術家合作，呈獻多元化的創意作品。

「書店畫廊」首個展覽以《Moore’s Visions. More Revisions.》揭開序幕，展出英國文化協會藝術收藏中7幅出自亨利．摩爾（Henry Moore）手筆、且極少公開展出的石版畫。

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摩爾是20世紀最具影響力的藝術家之一，其半抽象的巨型雕塑作品象徵堅韌與人性，享譽全球，其藝術作品自1960年代起在香港深受歡迎，曾多次舉辦大型展覽，並獲本地機構收藏。

展覽同場亦會展出來自香港及台北的當代藝術家智海、石家豪、廖雯及鄭波的作品，以促進跨世代交流。智海在《圖書館》項目中展出其原創漫畫劇本《公園裡》，故事於夢幻般的雕塑公園中展開一連串超現實的相遇，探索記憶的飄忽不定，並以黑色幽默扭曲日常生活。

石家豪的《稱身大廈》系列將香港地標式摩天大樓如滙豐總行大廈、中銀大廈及國際金融中心二期，幻化為身姿婀娜、擺出武術動作的女性形象，把建築的宏偉與身份認同議題融合。

廖文的雕塑作品《LOVE》以兩枚變形放大的縫針交纏呈現，喚起脆弱、親密與情感牽絆的沉重。鄭波則帶來《格竹》，一組於倫敦創作的7幅現場植物素描，將竹子化作生態主體與關係姿態。這些作品回應亨利．摩爾的石版畫所表達的形式和概念，延伸至當代對於關懷、紀念性和身體的反思。

英國文化協會藝術收藏現時存有近9,000件出自藝術作品，香港約收藏90件作品，包括亨利．摩爾、達明安．赫斯特（Damien Hirst）、大衛・霍克尼（David Hockney）等知名藝術家的創作。

展期：即日至10月5日
時間：10am-7pm
地點：金鐘法院道3號地下英國文化協會「書店畫廊」

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