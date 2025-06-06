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姐弟戀｜鍾麗緹張倫碩姐弟戀婚姻不被看好　Christy直播回應質疑大談年齡差

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

鍾麗緹張倫碩姐弟戀婚姻不被看好，Christy直播回應質疑大談年齡差。

【鍾麗緹 / 張倫碩 / 姐弟戀】現年54歲的鍾麗緹（Christy）與內地男星張倫碩因合作真人騷日久生情，在2016年結婚；兩人年齡相差12歲且名氣可謂相差甚遠，這段姐弟戀一直不被外界看好，而男方甚至還被質疑是為金錢名利而接近Christy，更曾傳出婚變。

不過，鍾麗緹近日在直播中大談「年齡差」問題，直言兩人雖然實際年齡差距較大，但形容張倫碩有「老靈魂，是個大叔」，更會不少技能，與自己互補，所以大家相處才合得來。

【婚變疑雲】鍾麗緹直播突然爆喊惹婚變疑雲　Christy坦承與丈夫張碩倫感情有變

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姐弟戀｜鍾麗緹直播大談年齡差：他是個大叔

鍾麗緹日前在直播中談及與丈夫的年齡差，稱對方心理年齡比實際年齡成熟，兩人互補合拍：「雖然他比我小，但是他的靈魂是一個老靈魂，他是一個老頭，他是個大叔，他什麼都會，就分析呀、評估呀、有智慧呀，我雖然是50歲，但是我還是有一個少女心」。

兩人結婚至今已是第9個年頭，依然相互陪伴恩愛如初，不時在社交平台放閃，張倫碩更將鍾麗緹的3名女兒視如己出，相處其樂融融，一家五口的生活相當幸福。

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星二代︱鍾麗緹與三女齊現身活動　同母異父姊妹感情要好盡得媽媽靚基因

鍾麗緹被老公鬧上熱門搜尋榜　丈夫張倫碩跪榴槤謝罪：我錯了

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