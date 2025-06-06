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車禍受傷｜34歲昔日人氣男星　絕跡幕前揭遇嚴重車禍　4度做手術：希望是最後一次

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

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AI 摘要
  • 陳學冬遭遇車禍，腿部嚴重撕裂傷
  • 經歷多次手術，目前仍在康復中
  • 粉絲關心，盼望早日康復復出

【車禍／手術／骨折／陳學冬】現年34歲的內地男星陳學冬，2013年憑主演電影《小時代》走紅，卻在2023年初遭遇嚴重車禍，導致左腿嚴重撕裂傷，打鋼釘後一直長期靜養。時隔一年未更新社交動態的他，近日罕有在IG分享病床照，並寫道：「希望是最後一次手術了。」照片公開後，迅速引起眾多網民留言送上祝福。

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久未公開露面的陳學冬透過IG發布的照片可見，他身穿醫院病服，躺在病床上。該照片透過天花板廣角鏡反射拍攝，完整呈現病房環境、醫療器材及醫護人員身影。陳學冬舉起手機對鏡自拍，並在帖文中表示，「希望是最後一次手術了。」

陳學冬曾於2023年2月遭遇車禍，導致腿部傷勢嚴重，但由發生車禍到現在，一直未多提及傷勢。同年6月他曾公開坐輪椅的照片，透露正努力復健；三個月後又發布臥床照片表示，「第三次手術結束，應該是最後一次了吧，總算整套流程走完了，然後醫生跟我說以後一定會得風濕的。」照片中他滿頭白髮、神情憔悴，令粉絲心疼不已。

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車禍受傷｜陳學冬車禍後 4度做手術

自去年6月後便未更新社交動態的他，時隔近一年再度發文，透過IG分享病床照片，透露再次接受手術，引起大批網民留言關心及鼓勵他，「加油，希望順利，早日康復。」、「是之前的車禍一直還沒康復嗎？一直盼著你發你的最新動態，沒想到又做手術了嗚嗚。」、「希望你快一點好起來，早日回歸」。

現年34歲的陳學冬憑《小時代》系列電影「周崇光」一角走紅，接連主演該片導演郭敬明編導的電視劇《是！尚先生》、《夏至未至》及電影《從天兒降》、《爵跡》等作品。目前其微博粉絲數仍維持3,856萬，原本大好前程的演藝事業卻因一場車禍被迫中斷。

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