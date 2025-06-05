凍齡女神｜40歲Cookies餅碎赴英讀碩士　曾任德勤高級審計員超凍齡外貌+背景曝光

【Cookies/ 陳素瑩/ 會計師公會/ 凍齡】鄧麗欣（Stephy）今年3月在紅館演唱會尾場上與Cookies成員合體登場，唱出《心急人上》及《Forever Friends》，令不再活躍圈內的「餅碎」動向再次引起關注，其中成員陳素瑩（Gloria）近日就驚喜現身會計師公會講座，分享轉行經驗。

現年40歲的Gloria至今淡出娛樂圈已有20年，當年在Cookies解散後，她毅然選擇飛往英國，考上曼徹斯特商學院（Manchester Business School）主修會計與金融，並在完成碩士課程後返港。她之後通過QP（Qualification Programme）資格考試成為執業會計師，更曾加入香港四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員，主力處理製造業及金融機構的審計項目。

凍齡女神｜驚喜現身會計師公會講座

而她日前就受邀出席香港會計師公會（HKICPA）講座，擔任嘉賓分享轉行的心路歷程。她在社交平台上感觸寫道：「好開心可以同年輕一代分享自己嘅經歷，時間過得真係好快！記得當年我係一個即將畢業、準備踏入職場嘅fresh grad，就係喺呢個房間入面，聽住一位講者分享佢嘅見解。冇諗過15年之後，我竟然會以講者身份坐返喺同一個地方。」又笑言：「學到嘢而家唔興講星座興講l人定E人」、「唔同年代但大家都係鍾意唱K」又表示要保持好奇心、靈活有韌性。

從Gloria上載的照片可見，她以低調淡妝造型現身，與一眾講者及年輕人合照，精神狀態甚佳，且臉上不見歲月痕跡，十分凍齡。

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凍齡女神｜事業愛情兩得意 半島酒店舉行婚宴

除了事業有成，Gloria在感情方面亦開花結果，於2021年與老公William結婚。兩人當時在半島酒店舉辦婚宴，邀請舊戰友吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）等人，一同分享喜悅。而區文詩亦有在IG上分享好姊妹的喜悅，並送上祝福︰「Best wishes for a long and happy life together. Congratulations on your wedding, Gloria! #Cookies」。

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同場加映｜何綺玲退圈做靚媽 被讚零走樣如食防腐劑

除了Gloria之外，另一Cookies成員何綺玲（Elaine）同樣已經退出娛樂圈，但3月合體時就被網民盛讚保養得非常好，指她有如食了防腐劑，紛紛寫道：「仲係好得意嘅感覺，個樣同身型都無變過條腿都勁靚」、「佢咁多年仲係咁白咁cute，生咗2個仲有少女感，好勁」。

Elaine在2002年以17歲之齡加入Cookies出道，因為外型細細粒、十分可愛活潑，因此也有不少粉絲，受歡迎程度僅隨隊中兩大人氣王鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）之後。不過，有指公司在2003年決定Cookies要「分拆上市」由「九變四」成Mini Cookies的時候，因考慮到何綺玲身高問題，為齊整好睇於是被楊愛瑾（Miki）取代。

Cookies解散之後，何綺玲退出娛樂圈，只在2010年8月，與陳素瑩、馬思恆、區文詩合體辦過一次演唱會。之後在2014年3月於澳門舉行婚禮，在2015年初誕下第一胎女兒，現育有一子一女。

Elaine如今不時在社交平台上分享家庭照，一家人經常四出遊玩，十分幸福。而且從她分享的照片可見，她的皮膚一直保養得非常好，絲毫不見老態，外貌十分凍齡。此外，她的社交平台上亦不時有與Cookies成員聚會的照片，人緣不錯。

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