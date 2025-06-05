  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康危機｜比加工食品更毒　研究揭多吃「1類食物」死亡風險激增16%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【研究／飲食／死亡風險／食物】飲食與健康息息相關！美國一項分析逾30萬人飲食習慣研究發現，1類食物攝取最多人士，整體死亡風險及心血管疾病死亡風險急升逾16%至17%，呼籲各國應嚴肅看待。

《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）早前發布相關研究，團隊分析了3個大型族群資料，包括參與美國攝護腺癌、肺癌、大腸癌與卵巢癌篩檢試驗的108,714名成年人、英國生物資料庫的208,051人，以及參與美國全國健康與營養調查的41,070人，透過飲食問卷收集參與者日常飲食資料，進而計算出這些人攝取超加工食品比例。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

結果發現，攝取最多超加工食品族群，相較攝取最少超加工食品族群，整體死亡風險提高16%、心血管疾病死亡風險亦會上升17%，雖然與癌症死亡風險未見顯著關聯，惟研究可見其肝功能相關的生物標記，對整體死亡風險佔20.3%，另外發炎指數方面，對於心血管死亡風險中介效果佔29.2%影響，比例驚人。

研究強調，超加工食品會透過食用者體內的多條代謝路徑影響健康，攝取過量恐增死亡風險，呼籲各國要嚴肅看待及控制相關飲食政策。

折壽食物｜6種「超加工食品」可縮短預期壽命

據外媒《每日郵報》報道，美國密西根大學曾於2021年在期刊《Nature Food》發表研究報告，分析了5,853種食物對壽命增減的影響，結果發現當中有6種食物影響最大、對人的預期壽命縮短最多，而這6種食物皆為「超加工食品」。

以下為6種折壽食物，以及它們對預期壽命造成的影響：

點擊圖片放大
+7
+6

折壽食物｜常吃垃圾食物增患32種疾病

台灣家醫科醫生魏士航曾在初日診所社交平台發布短片，指出常吃超加工食物有損健康。美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

點擊圖片放大
+8
+7

折壽食物｜3招搣甩零食癮

魏士航分享自身經歷，指太太很喜歡吃零食，尤其是薯片，故此家中特別有一個零食櫃放置各式各樣的零食，無論在忙碌工作或是放鬆消閒時，隨手都可以拿起一包就吃。後來得悉常吃超加工食物對身體不好，兩人制定3招戒掉吃零食的習慣，容易實踐且非常奏效：

點擊圖片放大
+4
+3

資料來源：《美國預防醫學期刊》

相關內容

折壽食物｜研究揭6大「超加工食品」可減壽 呢款每食一次即短命36分鐘

超加工食品｜常食「超加工食品」易早死 科學家推測30年後恐怖長相 生毒瘡兼大肚腩

食用安全｜「超加工食品」暗藏7大風險可致癌、失智 營養師：1周勿食超過呢個數

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

【美國研究】超加工食品越吃越抑鬱　患5種疾病機率大增
16:03 2022/10/07
【美國研究】超加工食品越吃越抑鬱　患5種疾病機率大增
【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%
11:44 2022/12/14
【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%
食用安全｜「超加工食品」越食越早死？　研究揭4類食物或損害腦神經增死亡風險
17:59 2024/05/22
食用安全｜「超加工食品」越食越早死？　研究揭4類食物或損害腦神經增死亡風險

你可能感興趣

【美國研究】超加工食品越吃越抑鬱　患5種疾病機率大增
16:03 2022/10/07
【美國研究】超加工食品越吃越抑鬱　患5種疾病機率大增
【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%
11:44 2022/12/14
【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%
食用安全｜「超加工食品」越食越早死？　研究揭4類食物或損害腦神經增死亡風險
17:59 2024/05/22
食用安全｜「超加工食品」越食越早死？　研究揭4類食物或損害腦神經增死亡風險
健康問題 食用安全 癌症 食品 零食 美國

最高瀏覽

六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治
猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治
麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩
麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）
精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾
精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾