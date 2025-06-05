健康危機｜比加工食品更毒　研究揭多吃「1類食物」死亡風險激增16%

【研究／飲食／死亡風險／食物】飲食與健康息息相關！美國一項分析逾30萬人飲食習慣研究發現，1類食物攝取最多人士，整體死亡風險及心血管疾病死亡風險急升逾16%至17%，呼籲各國應嚴肅看待。

《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）早前發布相關研究，團隊分析了3個大型族群資料，包括參與美國攝護腺癌、肺癌、大腸癌與卵巢癌篩檢試驗的108,714名成年人、英國生物資料庫的208,051人，以及參與美國全國健康與營養調查的41,070人，透過飲食問卷收集參與者日常飲食資料，進而計算出這些人攝取超加工食品比例。

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結果發現，攝取最多超加工食品族群，相較攝取最少超加工食品族群，整體死亡風險提高16%、心血管疾病死亡風險亦會上升17%，雖然與癌症死亡風險未見顯著關聯，惟研究可見其肝功能相關的生物標記，對整體死亡風險佔20.3%，另外發炎指數方面，對於心血管死亡風險中介效果佔29.2%影響，比例驚人。

研究強調，超加工食品會透過食用者體內的多條代謝路徑影響健康，攝取過量恐增死亡風險，呼籲各國要嚴肅看待及控制相關飲食政策。

折壽食物｜6種「超加工食品」可縮短預期壽命

據外媒《每日郵報》報道，美國密西根大學曾於2021年在期刊《Nature Food》發表研究報告，分析了5,853種食物對壽命增減的影響，結果發現當中有6種食物影響最大、對人的預期壽命縮短最多，而這6種食物皆為「超加工食品」。

以下為6種折壽食物，以及它們對預期壽命造成的影響：

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折壽食物｜常吃垃圾食物增患32種疾病

台灣家醫科醫生魏士航曾在初日診所社交平台發布短片，指出常吃超加工食物有損健康。美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

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折壽食物｜3招搣甩零食癮

魏士航分享自身經歷，指太太很喜歡吃零食，尤其是薯片，故此家中特別有一個零食櫃放置各式各樣的零食，無論在忙碌工作或是放鬆消閒時，隨手都可以拿起一包就吃。後來得悉常吃超加工食物對身體不好，兩人制定3招戒掉吃零食的習慣，容易實踐且非常奏效：

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資料來源：《美國預防醫學期刊》

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