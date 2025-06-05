癌症警號丨81歲影壇大哥患肺癌腦癌中風　一度靠拐杖代步轉型賣佛教唐卡

【陳惠敏／中風／腦癌】有「御用江湖大佬」之稱、現年81歲的影壇大哥陳惠敏近年身體多次抱恙，先後歷中風、肺癌、腦癌，故已鮮有參與幕前工作，並將重心放在休養及家庭上。不過，他近日卻於社交平台拍片亮相，令其近況曝光，更為1物做「生招牌」。

81歲的陳惠敏於抖音影片中，以白衫及黑褲亮相，影片背景則似乎在家中。片中一頭白髮的他，雖然身材一如以往瘦削，聲音亦帶點沙啞，但似乎精神卻相當不錯，更主動開口為助理賣佛教唐卡。他一邊手持唐卡吊飾，一邊力推吊飾:

保佑你身體健康！

除此之外，他於片中亦主動透露身體狀況:

我身體現在還好了啊，你放心啊，謝謝你們！

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最新影片:

身體屢次響警號

陳惠敏近年身體屢次響警號，除了有中風病史，需靠拐杖代步，他於2020年及2021年分別公開患有肺癌及腦癌；而為抗癌魔，陳惠敏更曾花費百萬港幣醫療費。慶幸經過積極治療，他終戰勝病魔，過去亦曾拍片分享抗癌成功關鍵，便是因為遇到好醫生。

我腦癌三期唔使用化療，嗰啲都唔使，免疫治療。好多人都問我『點解你腦癌三期都能醫治好？』，我同你講因為我有一個好醫生！我真係太幸運嘞！

他又指大病過後的自己，心理亦有變化，覺得自己心地變好了。不過，他又承認目前依然繼續食煙:

戒唔到，食少啲囉。



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同場加映｜3大常見腦瘤

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時指，常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

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