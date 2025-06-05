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公屋熱話｜因母親離世家門口需點蠟燭　公屋住戶惹鄰居不滿遭投訴

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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因母親離世家門口需點蠟燭，公屋住戶惹鄰居不滿遭投訴。

面對親人的離世，哀痛之餘還要按照風俗習慣為其操辦喪事，如若此時遇到有人「添亂」而致部分喪儀無法順利進行，相信會十分無奈。

近日，有公屋住戶在Threads發帖，指因為母親離世，按風俗需要在門外點蠟燭，未免影響鄰居，他將蠟燭貼近家門擺放，並在底部放有鐵盤接住低落的蠟油，無奈還是遭到了鄰居投訴；此事引起網民熱議，批評對方「無同情心」。

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公屋熱話｜家門口點蠟燭遭鄰居以「危險」為由投訴

樓主是公屋住戶，母親日前離世，他按照的提示「師傅話要點蠟燭企門口直至出殯當日」在家門外點蠟燭，未免影響鄰居，他點的蠟燭款式「係厚身玻璃重手不容易整冧」，且「已經盡量貼住門邊擺亦有放鐵盤兜住，就算冧咗都唔會流到周圍係」，不料還是遭到鄰居的投訴。

樓主家門口點蠟燭遭鄰居投訴。（《破·地獄》劇照）

鄰居以「危險」為由向管理處投訴，雖然「公屋走廊唔俾擺雜物更何況著火嘅爉燭」，但管理處主任表示通常這類特殊情況大家都會包容，而他也是第一次接到類似投訴；即使主任已與鄰居溝通，但對方堅持要求樓主將蠟燭拿回屋中燃燒。

樓主不想令主任難做，亦明白「始終規矩係規矩」，但自己不直應該如何做，「擺入屋燒好似仲危險，平時無人起屋企」；她坦言本身就要消化親人離世的情緒，如今還無法好好做足儀式，「真係幾無開心」。

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公屋熱話｜網民批評鄰居：無同情心

此事引起熱議，有網民贊同鄰居的做法，認為將蠟燭擺在門外十分危險，可能還會釀成火災；但更多人則是批評鄰居無同情心，更勸樓主無需放在心上，「其實依家公屋好多人都好冇同情心」、「唔使理佢，我有同樣的經歷，你同房署講收到（人哋打份工，唔好令人難做），但照舊唔郁」、「以前我爸走都點咗兩隻紅蠟燭，同走廊都好體諒」、「其實我都覺得唔妥，可唔可以只點兩個鐘聊表心意」、「唔好理佢，同管理處講收到，但唔使有行動」。

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