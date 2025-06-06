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選委界議員不易做  傳北京對表現有微言  

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 15 分鐘前

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盛傳北京對選委界議員表現有微言。（資料圖片）

年底的立法會選舉一早暗流湧動，有人摩拳擦掌爭表現，有人亡羊補牢騷政績，亦有人潛心靜氣盡本份。有關方面數月前已循不同渠道收風、評核，綜合各方消息，據聞，北京對選委界議員表現較多不滿。

新選制下，新增選委界佔40席，被形容是「國家隊」。原是被寄予厚望的界別，但近月有消息指，北京認為選委界議員的表現未如理想，未知會否與各方評核有關。據知，除了全國兩會期間，有關方面派員逐一向港區人大、政協，就現屆議員表現收風，又着推介人才；過去幾個月，港府官員、選委均有份對現屆議員表現作評價，供有關方面參考。

被指未發揮影響力 知名度較低

綜合各方消息，北京認為選委界議員有所欠缺的是︰知名度較低，未發揮影響力，未能提出有效建議推動政府改革，但有的「瘀事則傳千里」，影響外界對立法會的印象。

有選委界議員坦言，初初上任時確實無所適從，慢慢才摸索到「竅門」，找到自己的定位和突破口；至於知名度，則很被動，除了本身市民對立法會的關注度下降，亦好取決於自己跟進的範疇，有無備受關注的事件發生，「又不能譁眾取寵、不能語不驚人死不休，有時就政策提出反對意見，轉個身就受制，明明出發點是為件事好。」

議員：未能找準定位會面目模糊

另有資深議員認同，選委界議員要找到屬於自己的定位不容易，作為「國家隊」，涉及國家大政或許清楚自己的定位，但若涉及香港事務，「何謂國家隊？就要自己摸索深思，如果未能建立屬於自己的標識，就會面目模糊。」但功能組別和地區直選則定位清晰，可專注自己所屬界別和所屬地區，甚至可以踩過界談國家大政。

據知有關評核大致已有定案，本屆選委界議員若想在接下來短短三、四個月，有亮眼表現而獲青睞，並不容易，但資深議員則教路，要競逐選委界議席者，不用專注一個範疇，而是要找兩、三個議題凸顯優勢，持續跟進，除了要勤力，「老是常出現」，亦要言之有物。何謂言之有物？該人認為，能讓傳媒在眾多發言中選用並報道的，已成功一大半，「但不包括譁眾取寵的言論！」

議會外有意競逐者蠢蠢欲動

消息人士則說，雖然北京對選委界議員多微言，並非代表選委界議員個個都不好，亦不代表功能組別和地區直選議員個個都好。過去4年的表現已記錄在案，臨急抱佛腳者定無法取得有關方面的信任。

至於想競逐議席者，亦要做好準備，新一屆議會的要求會更高。消息指，議會外不少人蠢蠢欲動，包括多位區議員，例如受力捧的高學歷小花、政商二代、專業人士，均在積極部署。

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