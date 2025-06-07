馬路安全｜澳門正修例禁過馬路時看手機　違者罰300元 　香港又如何？

「低頭族」過馬路時顧著看手機，容易發生交通意外，不少地區都透過罰款加以規管。一海之隔的澳門亦正著手修例，明確禁止行人過馬路時操作或觀看手提電話，違例可罰款300元。

澳門立法會第一常設委員會昨日繼續審議修改《道路交通法案》，當中包括新增條文，明確禁止行人過馬路時操作或觀看手提電話，違者罰款300元。

夏威夷檀香山2017立例 違反次數越多罰越多

近年，內地有多省市針對「低頭玩手機」過馬路的行為進行規管，違者可處警告或罰款，少則5元，多則200元。而美國夏威夷檀香山則早於2017年實施新法例，市民如果一邊過馬路一邊看手機、平板電腦或其他電子器材，會被罰款15至99美元不等，違反次數越多就罰得越多。

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香港則未以立法規管過馬路看手機，但近年亦有推出措施提醒「低頭族」，包括在各區共約100個行人過路處黑點，或過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口，安裝投射紅光的輔助裝置，提醒行人不可在紅燈時橫過馬路，運輸處在試驗階段形容成效正面。

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